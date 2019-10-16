Сенатор Игорь Каграманян вернется в Минздрав

Игорь Каграманян назначен первым заместителем министра здравоохранения. Эту должность он занимал с 2012 по 2017 год, а затем стал первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

Сенатор Игорь Каграманян возвращается в Минздрав - его назначили первым заместителем министра здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Игорь Каграманян уже работал в Минздраве на аналогичной должности. Он пришел в ведомство в 2012 году, спустя два года стал первым заместителем Вероники Скворцовой, возглавлявшей Минздрав. В 2017 году Каграманян был назначен первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Его полномочия в СФ истекали только в сентябре 2022 года.

Напомним, недавно в Минздрав вернулся статс-секретарь Дмитрий Костенников, который уволился по собственному желанию в начале апреля. Сейчас он занимает пост советника министра.