Сенатор Игорь Каграманян вернется в Минздрав

Сенатор Игорь Каграманян вернется в Минздрав14:02, 02.06.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Игорь Каграманян назначен первым заместителем министра здравоохранения. Эту должность он занимал с 2012 по 2017 год, а затем стал первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.
Сенатор Игорь Каграманян возвращается в Минздрав - его назначили первым заместителем министра здравоохранения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Игорь Каграманян уже работал в Минздраве на аналогичной должности. Он пришел в ведомство в 2012 году, спустя два года стал первым заместителем Вероники Скворцовой, возглавлявшей Минздрав. В 2017 году Каграманян был назначен первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Его полномочия в СФ истекали только в сентябре 2022 года.
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Напомним, недавно в Минздрав вернулся статс-секретарь Дмитрий Костенников, который уволился по собственному желанию в начале апреля. Сейчас он занимает пост советника министра.
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