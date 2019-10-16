Эксперты выяснили, почему "выгорают" более 70% российских онкологов

RUSSCO представило результаты исследования по эмоциональному выгоранию онкологов в России. Среди научных руководителей работы – профессор из Петербурга Татьяна Семиглазова, заведующая научным отделом инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации НМИЦ онкологии им. Петрова.

Как показало исследование, в котором участвовали 389 врачей-онкологов разных специальностей в возрасте от 26 до 73 лет, у 72% из них есть признаки эмоционального выгорания. При этом опрос не показал кардинальных различий в развитии симптомов выгорания у врачей-мужчин (69%) и врачей-женщин (72%). Однако авторы выявили закономерность, связанную с возрастом и опытом врача.

«При анализе индивидуальных показателей с учетом возраста и этапа становления специалиста в профессии менее всего оказались подвержены ЭВ люди старше 65 лет с большим опытом работы, что свидетельствует о профессиональной адаптации», - говорят эксперты RUSSCO.

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В числе общих причин развития синдрома эмоционального выгорания авторы называют профессиональные проблемы (карьерный рост) и условий труда (например, уровень зарплаты), дефицит времени, большое число пациентов, отсутствие личной и профессиональной поддержки (например, со стороны руководства), регулярно меняющиеся условия работы, столкновение с непредсказуемыми обстоятельствами (смена КСГ, пандемия и т.п.), отсутствие времени и средств на поддержание собственного здоровья, а также угрозу обращений родственников пациентов с претензиями, исками, жалобами. К специфичным причинам развития ЭВ они отнесли отсутствие необходимого оборудования или препаратов для качественного и успешного выполнения своей работы, невозможность оказать эффективную помощь пациенту с поздней стадией заболевания и более высокая по сравнению с другими областями медицины летальность, длительное общение с негативно настроенными людьми, стремящимися решить свои психологические проблемы за счет общения с врачом.

«Внедрение комплексных исследований в онкологии на постоянной основе позволит создать условия для своевременно выявления и профилактики синдрома ЭВ у врачей», - заключают авторы работы.

По их мнению, результаты таких исследований должны использоваться при принятии организационных решений по профилактике синдрома ЭВ и законодательно закрепиться в регламенте работы и отдыха онкологов. Кроме того, как считают эксперты, необходимо развивать психотерапевтическую помощь с учетом специализации врачей и создавать обучающие программы подготовки онкологов по профилактике эмоционального выгорания еще во время учебы в медвузе.