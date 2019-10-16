Врачи: После COVID-19 обоняние и вкус могут исчезнуть навсегда

Американские врачи сообщили, что не все пациенты, перенесшие COVID-19, могут чувствовать вкус и запах даже после выздоровления. К таким выводам они пришли, проведя исследование с участием более 400 заболевших.

Потеря обоняния и вкуса считается одним из основных симптомов коронавирусной инфекции. У большинства пациентов после выздоровления все приходит в норму, однако некоторые могут терять способность чувствовать запахи и вкус навсегда. Об этом сообщили американские ученые, пишет The Wall Street Journal.

Как показало исследование, из 417 контрольных пациентов, перенесших легкие и средней тяжести формы COVID-19, нарушение вкуса и обоняния были выявлены у 88 и 86% соответственно. Большинство заболевших рассказали, что не ощущали запах или вкус даже после того, как другие симптомы проходили.

По словам медиков, вкус и обоняние не вернулось к некоторым пациентам и после полного выздоровления. По словам заместителя директора Monell Chemical Senses Center в Пенсильвании Даниэлла Рида, «обонятельные рецепторы, которые идут к мозгу и по сути являются магистралью к нему, совершают самоубийство, чтобы не пропустить вирус в мозг».

Напомним, согласно временным рекомендациям Минздрава по борьбе с COVID-19, самый распространенный симптом коронавируса - высокая температура (наблюдается у 90% заболевших), кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) - у 80%. В 55% случаях пациенты жалуются на одышку, а в 44% - на быструю утомляемость. Около 20% пациентов говорят об ощущении заложенности и сдавленности в грудной клетке.