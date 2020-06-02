Минздрав: На нехватку СИЗов медики должны жаловаться в Росздравнадзор

Минздрав: На нехватку СИЗов медики должны жаловаться в Росздравнадзор09:54, 02.06.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
По данным мониторинга, в российских больницах нет дефицита средств индивидуальной защиты, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко. Если медикам не хватает СИЗов, они могут обратиться в территориальные органы Росздравнадзора.
Дефицит средств индивидуальной защиты был в начале эпидемии, поскольку спрос на маски, перчатки и защитные костюмы резко вырос: «До пандемии спрос на большинство из них (СИЗов) был незначительным, в связи с чем российские и зарубежные производители столкнулись со взрывным спросом, который было непросто удовлетворить. Сегодня, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет», - сказал заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
Виктор Фисенко напомнил, что обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты - прямая обязанность главврача клиники.
«Структура рынка изменилась: не всегда необходимые изделия были в наличии у привычных поставщиков, годами поставляющих медизделия в больницы. На федеральном уровне временно упростили порядок допуска СИЗ на рынок – импортные одноразовые средства защиты, зарегистрированные в стране-производителе, не нуждались в регистрации в нашей стране. Регистрация новых отечественных СИЗ Росздравнадзором стала занимать не более 3 дней», - напомнил Виктор Фисенко.
Главврач Елизаветинской больницы: «Мы говорим, что не хватает СИЗов, подразумеваем, что в дефиците – медики»
Если же у медиков нет достаточного количества средств защиты, они могут обратиться в территориальные органы Росздравнадзора, контролирующие соблюдение законодательства в медучреждениях.
Согласно данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом об объемах запасов в регионах, количество одноразовых защитных медицинских халатов выросло с 2,6 млн до 9,2 млн шт. (в 3,5 раза), одноразовых защитных комбинезонов/костюмов – с 340 тыс. до 5 млн шт. (в 14,7 раза), одноразовых респираторов – с 1,3 млн до 6,8 млн шт. (в 5,4 раза), защитных очков – с 193 тыс. до 1,5 млн шт. (в 7,9 раза), одноразовых медицинских шапочек – с 18,8 млн до 29,5 млн шт. (в 1,6 раза), одноразовых защитных медицинских масок – с 49,8 млн до 105,1 млн шт. (в 2,1 раза), медицинских перчаток – со 188 млн до 228,6 млн пар (в 1,2 раза), высоких бахил – с 4,5 млн до 11,3 млн пар (в 2,5 раза).
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
В любимой мне песне: "Я делаю шум, чтобы продолжать жить, я верю тишина это смерть". Вместо того, чтобы тихо обратится в здравнадзор, надо громко обратится в СМИ, опубликовав фото всех безобразий в интернете. С работы конечно выгонят, но ссылка в Колпино совсем не голодная, там платят. Ребята, действуем.