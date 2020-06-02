Роскачество сравнило водопроводную и бутилированную воду

Роскачество сравнило водопроводную и бутилированную воду09:19, 02.06.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
Эксперты Роскачества проверили бутилированную воду и сравнили ее с водопроводной. Она, как выяснили специалисты, соответствует нормам, но до опережающих требований организации не дотягивает: эксперты подставили бы воде из под крана ноль баллов.
Роскачество проверило шесть образцов бутилированной воды. Недостатки нашли только в одном из них: в «Липецкой росинке» обнаружили относительно высокое содержание нитратов. Помимо этого, при нагревании до 20 и 60 градусов выявлен сильный запах, что не соответствует нормативам ГОСТ. По мнению специалистов, это может быть связано с «недоочисткой воды».
Эксперты также проверили качество воды из-под крана. Образец отобран по адресу: Москва, ул. Правды, д. 1/2, кв. 79.
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Оказалось, что водопроводная вода соответствует нормативам СанПиН, но уступает качеству бутилированной и «не дотягивается до опережающих требований стандарта Роскачества для бутилированной питьевой воды». Речь идет о содержании нитратов, нитрит-ионов, аммиака и повышенной альфа-активности.
«Повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенная альфа-активность при регулярном употреблении такой воды могут негативно влиять на организм. Если бы этот образец водопроводной воды присутствовал в рейтинге Роскачества наряду с бутилированной питьевой водой, то его рейтинг составил бы 0 баллов», - сообщили в организации.
© Доктор Питер
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а где процент ржавчины из железных труб и солидола при подмешивании (инжекции горячей технической воды в холодную).
инфа - недостоверна
Не исключено, что еще более "опережающие требования" покажут вред и от фильтрации бутылированной воды. В конце концов, дисциллированная вода - "мертвая" вода.