ВОЗ сообщила о новой вспышке лихорадки Эбола в Африке

На северо-западе Демократической Республики Конго зафиксировали новую вспышку лихорадки Эбола. По данным СМИ, умерли уже четыре человека. Представители ВОЗ уже прибыли на место.

На северо-западе Демократической Республики Конго объявили новую вспышку лихорадки Эбола, сообщил министр здравоохранения страны Этени Лонгондо. По его словам, заразившиеся были выявлены в городе Мбандака в Экваториальной провинции. Туда уже приехали представители Всемирной организации здравоохранения.

«Представители ВОЗ уже в Мбандаке, оказывают помощь в борьбе с новой вспышкой коронавируса. Эта вспышка напоминает нам, что COVID-19 - не единственная угроза здоровью людей. ВОЗ продолжает наблюдать за многими случаями экстренных вызовов в сфере здравоохранения и бороться с ними», - цитируют главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса РИА Новости.

Сообщить об окончательной победе над Эболой власти Конго планировали 13 апреля. Однако 10 апреля, спустя почти два месяца после выписки последнего пациента, был зарегистрирован новый случай инфицирования. Сейчас, по данным СМИ, умерли уже четыре человека.

Напомним, в середине июля прошлого года ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической республике Конго «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане». На 16 июля 2019 года у 2512 жителей ДРК диагностировали заболевание. Из них 1676 умерли, 703 выздоровели, остальные - проходили лечение. Эпидемия этого заболевания началась в республике летом 2018 года - вспышка была уже десятой.

Справка:

Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), ранее известная как геморрагическая лихорадка Эбола, - тяжелая и заканчивается летально. Передается от диких животных и распространяется от человека человеку. Среди первых симптомов - лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют рвота, диарея, сыпь, нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях - внутренние и внешние кровотечения. Средний коэффициент летальности БВВЭ составляет около 50%. В ходе прежних вспышек показатели летальности составляли от 25% до 90%.