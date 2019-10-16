Сергей Миронов предложил президенту ликвидировать ФОМС и передать Роспотребнадзор в подчинение Минздрава

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил Владимиру Путину письмо с предложениями по изменению системы здравоохранения. По его мнению, в России нужно упразднить Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и передать Роспотребнадзор в подчинение Минздрава.

Политик Сергей Миронов направил президенту России письмо, в котором сообщил, что эпидемия коронавируса обнажила недостатки российской системы здравоохранения. Чтобы их исправить, он предложил ликвидировать Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). В письме Миронов сообщил, что Минздрав сейчас выполняет функции по нормативно-правовому регулированию, а деньгами располагает фонд ОМС.

Также он предложил передать Роспотребнадзор в подчинение Минздрава. Главный санитарный врач при этом должен стать первым заместителем министра здравоохранения.

«Прямой субординации между федеральными органами исполнительной власти и региональными учреждениями здравоохранения не имеется. Этот факт, а также то, что эпидемиологический надзор входит в структуру Роспотребнадзора и не зависит от Минздрава, привели к невозможности оказывать гражданам полноценную плановую медицинскую помощь. При этом Роспотребнадзор использует мощности системы здравоохранения в интересах борьбы с коронавирусом, часто перепрофилируя медицинские организации, бросая на передовую борьбы с инфекцией неподготовленных для этого медицинских работников», - цитирует ТАСС пресс-службу политика.

По мнению Миронова, управление здравоохранением в России должно быть централизованным. Он предлагает добиться этого за счет создания подведомственной правительству госкорпорации - она бы отвечала за лекарственное снабжение и создание резервов на случай ЧС.