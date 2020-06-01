Минздрав и Голикову просят обеспечить медиков средствами индивидуальной защиты до второй волны эпидемии

Медики по всей России до сих пор остро нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Об этом говорится в письме Минздраву и вице-премьеру страны Татьяне Голиковой. Эксперты, медики и представители благотворительных организаций просят решить проблему до начала второй волны и предлагают свои варианты.

Врачи, благотворители, эксперты и производители средств индивидуальной защиты обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко и Татьяне Голиковой с просьбой срочно решить проблему с дефицитом СИЗов.

Эксперты провели опрос, согласно которому, почти в половине (49%) случаев в медучреждениях не используется четкий алгоритм расчета потребности в СИЗах. Кроме того, этот алгоритм не прописан в последней версии временных методических рекомендаций Минздрава. По словам авторов письма, из-за этого руководители как «чистых», так и «ковидных» медучреждений не могут правильно рассчитать потребность в средствах защиты.

Кроме того, почти половина опрошенных медиков (43%) боятся открыто жаловаться не нехватку СИЗов. Напомним, с начала эпидемии из разных городов поступали сообщения об увольнениях и травле медиков, которые рассказывали о проблемах со средствами защиты. «Ситуацию усугубляет также используемый для ограничения высказываний по теме COVID-19 запрет в КоАП на распространение недостоверной информации, который только усиливает атмосферу страха и вынуждает передавать информацию в открытые источники анонимно и через третьи руки, что ведет к искажению информации», — цитирует письмо РБК.

Власти регулярно рапортуют об увеличении производства СИЗов, но их не хватает. По подсчетам экспертов, потребность в респираторах закрыта на 27%, в перчатках - на 17%, российское производство противочумных костюмов покрывает 11% от необходимого. А некоторые средства защиты органов дыхания, необходимые врачам, не имеют регистрационного удостоверения Росздравнадзора, соответственно, больницы не могут их закупить.

Решить проблему поможет изменение системы госзакупок, считают эксперты. Они пояснили, что из-за установленных лимитов выбирают поставщика некачественного товара по завышенным ценам. «Сейчас лимит закупки у единственного поставщика составляет 600 тысяч рублей, при этом годовой объем закупок, который можно реализовать таким образом, не должен либо превышать 2 млн руб., либо не превышать 10% совокупного годового объема заказчика», - говорят эксперты. Они просят снизить или отменить ограничения.

По мнению экспертной группы, Минздраву необходимо создать систему ежедневного мониторинга объемов производства средств защиты, наличия их у поставщиков и недельные потребности каждого медучреждения. Также специалисты просят Минздрав разрешить главврачам обращаться за помощью в обеспечении средствами защиты к фондам, общественным организациям и журналистам - письмо с разрешением просят оправить в регионы. Кроме того, они предлагают создать интерактивную карту потребностей в средствах защиты.

По мнению авторов письма, для всех медработников нужно организовать анонимные опросы, где они смогут честно рассказать о ситуации с СИЗами. Всем производителям средств индивидуальной защиты органов дыхания класса FFP2 и FFP3 просят выдавать автоматическую регистрацию Росздравнадзора.

Также эксперты просят повысить или отменить ограничения на закупку средств защиты через закупки малого объема и предусмотреть возможность финансовой поддержки медорганизаций, у которых не хватает денег для закупки средств защиты в должном объеме.

Письмо подписали 28 человек, включая врачей Ярослава Ашихмина и Павла Бранда, президента Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимира Котова, директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович, президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елену Альшанскую, директора фонда помощи детям с онкогематологическими и иными заболеваниями «Подари жизнь» Екатерину Шергову, члена-корреспондента РАН Алексея Масчан.

В ответ в Минздраве сообщили, что многие из этих предложений и так выполняются.

«Действует особый порядок регистрации медицинских изделий, используемых для борьбы с распространением коронавируса. Этот порядок распространяется также на средства индивидуальной защиты. В настоящее время регистрация максимально упрощена и ускорена и занимает до трех дней. Еженедельный мониторинг наличия и остатков средств индивидуальной защиты в медицинских организациях каждого региона ведется на площадке информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Данные для него предоставляют региональные органы власти», - рассказал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Он добавил, что алгоритм для рассчета потребности описан в приказе ведомства №198н, а обращаться за помощью в благотворительные организации медучреждениям не запрещено.