Клубнику от курицы не отличить: Песков описал симптомы COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший коронавирусом, рассказал о первых симптомах. Напомним, его госпитализировали 12 мая, а через две недели уже выписали из медучреждения.

Напомним, 12 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков был госпитализирован - у него выявили коронавирус. Уже 25 мая его выписали. По словам Пескова, симптомы заболевания появились внезапно.

«По ощущениям можно сравнить с гриппом. Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал 7 километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием», - рассказал он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Уже на следующий день самочувствие ухудшилось: сначала поднялась температура, а потом пропало обняние. «Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус... клубнику от курицы вы не сможете отличить».