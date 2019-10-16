Евросоюз просит США не разрывать отношения с ВОЗ

ЕС попросил президента Америки пересмотреть решение о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о разрыве отношений с ВОЗ, поскольку организация не стала проводить реформы, рекомендованные американским правительством. Кроме того, Трамп назвал ВОЗ «подконтрольной Китаю» и обвинил в распространении эпидемии коронавируса.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель попросили США пересмотреть решение о разрыве отношений. В их письме говорится, сейчас главной задачей остается спасение жизней, сдерживание и смягчение эпидемии COVID-19. ЕС продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже выделил организации дополнительные деньги.

«Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для расширения сотрудничества и совместных решений. Следует избегать действий, которые ослабляют международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть объявленное решение о разрыве отношений с ВОЗ», — говорится в сообщении руководства ЕС.