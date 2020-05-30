Медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом, получат награды

Медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом, получат награды10:54, 30.05.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Российские медики, которые отличились в борьбе с коронавирусом, получат награды. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Минздрав создаст специальные награды для медиков, борющихся с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.
«Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков»,- цитирует министра РИА Новости.
Главврач Елизаветинской больницы: «Мы говорим, что не хватает СИЗов, подразумеваем, что в дефиците – медики»
В министерстве добавили, что ведомственные награды получат специалисты, которые отличились в борьбе с эпидемией.
Напомним, в Петербурге более 3 тысяч врачей заразились коронавирусом, 8 человек погибли. Об этом сообщал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто.
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Я даже знаю кто
Пятерка главврачей в Москве. Ордена и медали в Питере поделят горздрав и Башкетова, и еще 2 медальки разделят на 8 больниц.
Будет одна медсестра, для процента.