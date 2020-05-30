Медики, отличившиеся в борьбе с коронавирусом, получат награды

Российские медики, которые отличились в борьбе с коронавирусом, получат награды. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Минздрав создаст специальные награды для медиков, борющихся с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на открытии Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии.

«Сейчас будут учреждены еще несколько наград специально для медиков»,- цитирует министра РИА Новости.

В министерстве добавили, что ведомственные награды получат специалисты, которые отличились в борьбе с эпидемией.

Напомним, в Петербурге более 3 тысяч врачей заразились коронавирусом, 8 человек погибли. Об этом сообщал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса Евгений Шляхто.