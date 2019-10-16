На прием инфекциониста в поликлинике хотят отвести 20 минут, онколога - 23

Минздрав разработал нормы времени на одно посещение пациентом шести врачей-специалистов поликлиник или диспансеров. Так, к примеру, на прием инфекциониста отводится 20 минут, онколога – 23, а фтизиатра – 35.

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа об утверждении типовых отраслевых норм времени для шести врачей-специалистов. Это время, которое отводится на одно посещение пациента в амбулаторных медучреждениях. Так, гематологам или инфекционистам на прием одного заболевшего пациента выделяется по 20 минут, онкологам – 23 минуты, пульмонологам или хирургам – по 26 минут, фтизиатрам – 35 минут. Если прием профилактический, то нормы времени снижаются и будут составлять уже 60-70% от указанных выше, у фтизиатров чуть побольше – 80-90%.

«Нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки, нормативов численности и иных норм труда врачей-специалистов медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения)», - сказано в проекте документа.

Из выделенного на прием одного пациента времени на оформление медицинских документов у врачей должно уходить не более 35%-39%.

Уточняется, что в медорганизациях, оказывающих специализированную медпомощь в амбулаторных условиях, нормы времени будут устанавливаться с учетом плотности населения.

© Доктор Питер