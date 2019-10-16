Доктор Комаровский назвал самую распространенную ошибку при мытье рук

Врач и телеведущий Евгений Комаровский, а также эпидемиолог Андрей Александрин показали и рассказали, как нужно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, чтобы на ладонях не оставалось загрязненных участков.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский записал новый ролик, в котором вместе с эпидемиологом Андреем Александриным рассказал, как правильно мыть руки. Врачи провели эксперимент: Комаровский с закрытыми глазами намылил ладони, но вместо мыла или антисептика у него была черная краска, а на руках - перчатки. Доктор, как ему казалось, тщательно нанес «мыло», но на перчатках остались белые пятна, не тронутые краской.

«Очень важно, когда моешь руки с мылом или обрабатываешь спиртовым антисептиком, в том числе, качественно обрабатывать кисти. Этого вы не сделали, потому что пожалели свою одежду», - прокомментировал Андрей Александрин.

Врачи предложили подписчикам почаще тренироваться правильно мыть руки, потому что от этого зависит здоровье.