Дневной стационар на Березовой аллее закрыли из-за COVID-19

Дневной стационар Городского онкодиспансера на Березовой аллее закрыли на дезинфекцию. В ГКОД пообещали, что пациентов, проходящих там химиотерапию, без лечения не оставят.

Как стало известно «Доктору Питеру», дневной стационар на Березовой аллее сегодня перестал принимать пациентов. В Городском онкодиспансере сообщили, что там проводят противоэпидемические мероприятия из-за выявленного коронавируса. Подробности не уточнили, но заверили – без помощи пациенты не останутся. Всех, кто проходит в дневном стационаре химиотерапию, распределят между другими отделениями – назначенные процедуры проведут в соседнем 10-м онкологическом отделении на Березовой и в стационаре на Ветеранов.

Дневной стационар ГКОД рассчитан на 15 коек, которые работают в две смены. Здесь проводится химиотерапевтическое лечение опухолей молочной железы, толстого кишечника, прямой кишки, желудка, пищевода, поджелудочной железы, меланомы, саркомы костей, а также опухолей головного мозга и неходжкинских лимфом.

Напомним, в апреле в Городском онкологическом диспансере на Ветеранов уже закрывали на карантин отделение химиотерапии с 9 медработниками и 44 пациентами внутри, потом 9-е онкологическое (хирургическое) отделение.

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