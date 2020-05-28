Клещевой энцефалит уже диагностировали у петербуржца, за неделю еще у пятерых нашли боррелиоз

Клещевой энцефалит уже диагностировали у петербуржца, за неделю еще у пятерых нашли боррелиоз14:20, 28.05.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
С 18 по 24 мая в петербургские медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились более 200 горожан. У 6-летнего ребенка обнаружили энцефалит. Еще пять петербуржцев заразились боррелиозом, сообщили в Роспотребнадзоре.
В Петербурге зафиксировали первый случай заражения энцефалитом - его выявили у 6-летнего ребенка, клеща он привез из Лодейнопольского района Ленобласти. Кроме того, за неделю пять петербуржцев заразились боррелиозом. Всего с начала сезона в городе выявлено 11 случаев заражения боррелиозом, в том числе 8 у детей. Все они привезли клещей из Ленинградской области, сообщили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, с 18 по 24 мая по поводу присасывания клещей в петербургские медучреждения обратились 223 горожан, в том числе 85 детей до 17 лет.
На территории Петербурга зарегистрировано 29 человек, пострадавших от присасывания клещей: в Курортном районе на укусы пожаловались 12 человек, Красногвардейском - 6, Приморском и Пушкинском - по 3.
Петербургские лаборатории проверили 587 клещей, снятых с пациентов. Возбудитель вирусного энцефалита обнаружен в одной пробе, а иксодового клещевого боррелиоза - в 126 пробах.
© Доктор Питер
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