Клещевой энцефалит уже диагностировали у петербуржца, за неделю еще у пятерых нашли боррелиоз

С 18 по 24 мая в петербургские медучреждения с жалобами на укусы клещей обратились более 200 горожан. У 6-летнего ребенка обнаружили энцефалит. Еще пять петербуржцев заразились боррелиозом, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Петербурге зафиксировали первый случай заражения энцефалитом - его выявили у 6-летнего ребенка, клеща он привез из Лодейнопольского района Ленобласти. Кроме того, за неделю пять петербуржцев заразились боррелиозом. Всего с начала сезона в городе выявлено 11 случаев заражения боррелиозом, в том числе 8 у детей. Все они привезли клещей из Ленинградской области, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, с 18 по 24 мая по поводу присасывания клещей в петербургские медучреждения обратились 223 горожан, в том числе 85 детей до 17 лет.

На территории Петербурга зарегистрировано 29 человек, пострадавших от присасывания клещей: в Курортном районе на укусы пожаловались 12 человек, Красногвардейском - 6, Приморском и Пушкинском - по 3.

Петербургские лаборатории проверили 587 клещей, снятых с пациентов. Возбудитель вирусного энцефалита обнаружен в одной пробе, а иксодового клещевого боррелиоза - в 126 пробах.

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