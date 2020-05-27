Во Франции запретили применять гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции

Французское правительство отменило действие приказа, разрешающего использовать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции.

Во Франции пациентов с COVID-19 больше не будут лечить противомалярийным гидроксихлорохином. Разрешение назначать лекарство при тяжелом течении коронавирусной инфекции содержалось в приказе правительства, опубликованном около месяца назад. 27 мая действие документа отменили, передает Reuters.

Такое решение правительство Франции приняло после сообщения ВОЗ о приостановке исследования противомалярийных препаратов гидроксихлорохин и хлорохин по проекту Solidarity, в рамках которого специалисты испытывают потенциально эффективные лекарства от COVID-19. Сейчас эксперты пересматривают данные о безопасности этих средств.

Ранее директор Института молекулярной биологии (IMBB) Национального института здоровья Университета Филиппин Эдсел Салвана сообщал, что прием гидроксихлорохина может воздействовать на сердечный ритм и привести к аритмии.

Недавно лекарство связали и с другими побочными эффектами. Так, у некоторых испанских пациентов, принимавших гидроксихлорохин для лечения COVID-19, были зафиксированы тяжелые психоневрологические нарушения, например психоз и суицидальные мысли. По словам лечащих врачей, у большинства пациентов такие проблемы начались вскоре после начала терапии гидроксихлорохином в начальной дозе 800 мг, которая затем снизили до 400 мг в день.

Также сообщалось, что Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR) может исключить гидроксихлорохин из рекомендаций по лечению COVID-19. Местные специалисты сомневаются в безопасности лекарства, они планируют провести собственное испытание эффективности.