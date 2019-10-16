Профсоюз медработников пишет в Минздрав: Внесите ясность в правила выплат медикам

Российский профсоюз медработников написал открытое письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. В нем главе Минздрава указывают на неопределенность правил назначения стимулирующих выплат, что в итоге привело к массовым нарушениям прав медиков на местах. Петербургские медики тоже жалуются на ущемление прав.

Профсоюз работников здравоохранения РФ просит главу Минздрава «в кратчайшие сроки» принять на федеральном уровне «дополнительные конкретные меры по регламентации установления стимулирующих выплат медицинским работникам, профессиональная деятельность которых связана с оказанием медицинской помощи больным, инфицированным COVID-19, и лицам из групп риска заражения новой инфекцией». Об этом говорится в письме Михаилу Мурашко, опубликованном на сайте профсоюза. Как считают авторы письма, до сих пор в правилах по выплатам много неясного: они по факту носят «рамочный характер», на местах трактуются неоднозначно, что приводит к возрастанию напряженной обстановки в коллективах и в итоге массовым нарушениям прав работников на оплату труда.

Больше всего вопросов, по словам профсоюзных деятелей, по стимулирующим выплатам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в соответствии с постановлением правительства РФ №415 от 2 апреля 2020-го. Нуждаются в уточнении сроки начала выплат и периода, на который они устанавливаются, круг работников, которым они предоставляются. Кроме того, как указывается в письме, до сих пор неурегулированы выплаты медработникам неперепрофилированных «под ковид» медорганизаций, то есть сотрудникам поликлиник, стационаров и скорой помощи, оказывающим помощь пациентам без установленного на момент обращения COVID-19.

«Специфика данного заболевания обуславливает в половине случаев его бессимптомное течение, в результате, среди пациентов, получающих медицинскую помощь по поводу других (неинфекционных) заболеваний, нередко встречаются лица, инфицированные коронавирусной инфекцией. Все эти факторы влияют на увеличение количества медицинских работников, фактически осуществляющих свою профессиональную деятельность в особых условиях», - пишут министру профсоюзные работники. По их словам, в регионах часто нет возможности выделить специалистов поликлиник, специализированные профильные бригады скорой, как для оказания медпомощи пациентам с COVID-19, так и пациентам с симптомами ОРВИ, внебольничными пневмониями, отбору биологического материала для исследований на наличие COVID-19. И даже в случае формирования специализированных бригад скорой помощи вопросы по установлению выплат остаются.

Также авторы письма просят министра внести ясность, кто имеется в виду под «лицами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией…». Согласно утвержденному тем же министерством временному порядку работы медорганизаций, к группе риска относятся и россияне 60+, и страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, и беременные женщины.

«В таком случае формулировка постановления от 02.04.2020 г. № 415, в т.ч. его заголовка, должна означать, что стимулирующие выплаты устанавливаются всем медицинским работникам, оказывающим помощь данным гражданам, вне зависимости от профиля заболеваемости. (…) Таким образом, фактически следует констатировать, что норма постановления правительства РФ от 02.04.2020 г. № 415 в части установления выплат медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь лицам из групп риска не выполняется», - заявляют в профсоюзе.

Как рассказали «Доктору Питеру» в Теркоме профсоюза работников здравоохранения по Петербургу и Ленобласти, там тоже получают обращения на ущемление прав работников, не вошедших в списки получателей федеральных стимулирующих выплат. Об этом петербургский профсоюз также писал московским коллегам.

- Если мы возьмем поликлиническое звено, то начиная с регистратуры – больной приходит и никто не знает, заражен он «короной» или нет., - объяснила заместитель председателя Территориальной СПб и ЛО

организации профсоюза работников здравоохранения РФ Людмила Гольдина. - Далее, направление в кабинет – доктор тоже не знает, болен пациент или здоров. К примеру, взяли тест. Через 10 дней оказалось – пациент с COVID -19. А сколько персонала с ним общались?

Напомним, в начале апреля российский профсоюз медработников публиковал письмо главе Роспотребнадзора РФ Анне Поповой, в котором шла речь о введенном главным санврачом Петербурга запрете медикам работать по совместительству. Профсоюз писал, что Наталия Башкетова, устанавливая такой запрет, действовала за пределами своих полномочий. Однако полученного от Анны Поповой ответа профсоюз так и не опубликовал.

© Доктор Питер