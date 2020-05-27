С начала пандемии более 500 петербуржцев захотели бросить курить

За последних 3 месяца на Всероссийскую горячую линию помощи в отказе от курения, созданную в 2011 году на базе петербургского НИИ фтизиопульмонологии, обратились 540 горожан. По словам врачей, даже при большом желании отказаться от сигарет без помощи специалистов многим не обойтись: из 100 человек, пытающихся бросить вредную привычку своими силами, через полгода не курит только двое-трое.

- С марта на Всероссийскую горячую линию помощи в отказе от курения обратились всего 540 петербуржцев. В общей сложности с открытия центра петербуржцев было порядка 7000 человек. Это не очень большая цифра. Есть регионы, например, Тюменская область, которые демонстрируют больший интерес (к отказу от табака). 80% обратившихся на линию – это люди 19-36 лет. Нас это очень радует, потому что это те, кто никогда не пойдет в поликлинику, пока нет повода, - рассказал накануне Всемирного дня без табака директор НИИ фтизиопульмонологии, главный хирург Петербурга Петр Яблонский.

Петербургский пульмонолог Андрей Козырев, старший научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова, напомнил, что курение – не просто вредная привычка. Это наркотическая зависимость со склонностью к рецидивам. По его словам, главное условие для отказа от многолетнего пристрастия – это, конечно, желание и воля самого человека. Но этих качеств не всегда достаточно для успеха.

- Мы опрашивали наших пациентов с заболеваниями органов дыхания, и выяснили, что, если опираться только на собственные силы, то к успеху приводит примерно 8-9-я попытка, - говорит Андрей Козырев. - Статистика неумолима. Из 100 курильщиков, которые пробуют бросить своими силами, через полгода не курят только 2-3 человека. Но стоит позвонить на телефонную линию и начать говорить со специалистом по отказу от табачной зависимости, уже через 2-3 минуты шансы бросить повышаются примерно в 2 раза. Если звонки продолжить или посещать занятия, шансы повышаются уже в 3-4 раза. А если одновременно предложить человеку и психологическую, и медикаментозную помощь - то в 4-5 раз.

По словам Петра Яблонского, роль табака уже математически доказана в развитии таких заболеваний, как рак легкого, рак пищевода, рак желудка. К примеру, у курящих частота развития рака легкого по сравнению с некурящими возрастает в 27 раз. За последние 10 лет число курящих в России уменьшилось только на 10%.

«Если курящих мужчин было больше 60%, то сейчас едва ли 50%. Курящих женщин было 21,7%, стало 14,3%», - привел статистику специалист.

Всемирный день без табака отмечается 31 мая.

© Доктор Питер