Частные лаборатории начинают тестирование на «ранние» антитела к коронавирусу в Петербурге

​Петербуржцам теперь доступны тесты на ранние антитела к коронавирусу - М (IgM), которые говорят, инфицирован ли человек и как давно это произошло. Правда, исследование можно сделать только за свой счет - в частных лабораториях, три из них уже начали проводить такие исследования. Это «Хеликс», «Инвитро» и KDL.

Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, бессимптомное течение коронавирусной инфекции наблюдается у 45-50% зараженных. Узнать, встречался ли организм с коронавирусом, помогает специальный тест. В Петербурге его можно сделать в частных лабораториях, тесты на наличие G (IgG) - так называемых поздних антител начали проводить в середине мая.

Теперь лаборатории «Инвитро», «Хеликс» и KDL сообщают о расширении исследований на антитела к коронавирусу: помимо исследования на наличие антител класса G (IgG), уже доступно исследование на так называемые ранние антитела - класса М (IgM). Лабораторные исследования для качественного определения антител будут проводиться методом иммуноферментного анализа (ИФА).

Так, лаборатории KDL начинают массовое тестирование на антитела с 27 мая. Сдать анализ можно будет, вызвав лабораторную службу на дом, и в специально выделенных медицинских офисах. При заказе теста на антитела в медофисе лаборатории исследование обойдется в 1900 рублей.

«При проведении анализа на антитела к COVID-19 будет определяться

присутствие двух иммуноглобулинов: IgG и IgM. Выявление IgM указывает на начальную стадию инфекционного процесса, а одновременное обнаружение и IgM, и IgG свидетельствует о начале выздоровления. Присутствие только IgG – признак уже перенесенного заболевания», - пояснили в лаборатории.

С 26 мая в «Хеликсе» тоже можно будет сдать анализ не только на антитела класса G (IgG), но и М (IgM). Цена нового теста - 1600 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Получить результаты можно будет в течение двух суток.

С 25 мая и в «Инвитро» можно сделать тест и на антитела класса G (IgG), и класса М (IgM). Стоимость исследования на антитела IgM составляет от 950 рублей. А комплекс, включающий анализ на антитела классов M и G, - от 1 900 рублей (цена зависит от региона). Как сообщили в компании, результаты можно получить в течение 5-6 рабочих дней. Как поясняют, в «Инвитро», исследование доступно для всех желающих без симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель):

- Первичный иммунный ответ на новые для организма антигены начинается с продукции иммуноглобулинов M (IgM). IgM к коронавирусу появляются в крови приблизительно через 2-3 недели после контакта с ним в случае бессимптомного течения COVID-19, и исчезают примерно к 14-16-й неделе с момента контакта. Наличие антител (IgM) само по себе не является подтверждением вирусоносительства в данный момент, но является показанием к дообследованию и одним из диагностических этапов обследования на COVID-19.

С 18 по 21 мая в лабораториях «Инвитро» анализы на качественное определение антител класса G (IgG) сдали более 40 тысяч человек. Тесты 14% из них оказались положительными. «Положительный тест на IgG говорит о факте инфицирования в прошлом вирусом SARS-CoV-2 с формированием специфического иммунного ответа», - сообшили в компании.

Также недавно «Хеликс» запустил тестирование на антитела IgG. С 16 по 24 мая его сдали более 16000 человек. В Москве положительные результаты оказались у 15% сдавших, в Петербурге – 12%, Екатеринбурге и Свердловской области – 11%, Краснодаре – 10%.

Компания «Хеликс» обещает запустить в ближайшее время количественный тест на IgG, который покажет, насколько поздние антитела защищают организм от повторного заражения.

© Доктор Питер