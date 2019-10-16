Невролог назвал продукты, помогающие облегчить боль

​Перец чили считается «лидером съедобных обезболивающих», рассказал невролог клиники лечения боли ГКБ им. Виноградова Петр Соков. Кроме того, отвлечься от боли поможет кофе.

Употребление некоторых продуктов может отвлечь от боли. Лучше всего для этого подходит перец чили. По словам невролога клиники лечения боли Городской клинической больницы им. Виноградова Петра Сокова, этот перец считается «лидером съедобных обезболивающих» из-за входящего в его состав капсаицина.

«Здесь скорее речь не об обезболивании как таковом, а о создании дополнительного раздражения на коже. Достаточно часто это помогает при лечении невыраженных болевых синдромов и применяется в медицинской практике», - цитирует врача «АиФ».

Еще одним натуральным обезболивающим может быть кофе - он относится к популярным средствам лечения головной боли. Однако у некоторых он сам может ее спровоцировать.

«Кроме того, если головная боль возникла на фоне пониженного артериального давления, то кофе может улучшить ситуацию. А если такая же головная боль связана с повышенным давлением, то кофе может привести к ухудшению самочувствия», - рассказал Петр Соков.