В Петербурге родили более 150 женщин с коронавирусом

В Петербурге приняли более 150 родов у женщин «ковид+» - они поступали в Боткинскую больницу и 16-й роддом с уже подтвержденным диагнозом. По словам главного акушера-гинеколога Петербурга Виталия Беженаря, все «коронавирусные» роды мало отличались по тактике от обычных, случаев передачи COVID-19 от матери ребенку не установили.

С начала пандемии в Боткинской больнице и 16-м роддоме, который перепрофилировался под «ковид» только в конце апреля, приняли 155 родов у женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом «Доктору Питеру» рассказал профессор Виталий Беженарь, главный акушер-гинеколог Петербурга, руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. Павлова. По словам специалиста, такие роды, как правило, мало отличались от обычных – общая тактика при родовспоможении женщин с «ковид+» зависит от состояния пациентки и плода, а не от наличия конкретной инфекции.

- Абсолютно такие же роды, как и у всех. Ключевой вопрос для врачей – возможны ли естественные роды или нужно принимать решение в пользу кесарева сечения. Тут критерием становится степень дыхательной недостаточности, которая отражается на состоянии женщины и плода. И неважно, связана она именно с коронавирусом или с другой инфекцией. Если дыхательной недостаточности нет или она незначимая, то роды при «ковид+», как правило, проходят естественным путем, - объяснил Виталий Беженарь.

По словам врача, случаев вертикальной передачи вируса – то есть от инфицированной матери к ребенку в Петербурге не зарегистрировано.

Однако и в обычных роддомах врачам случалось принимать роды у инфицированных COVID-19 женщин, только о диагнозе медики обычно узнавали постфактум.

- Вы же знаете, у беременных при поступлении в роддом берут мазок на коронавирус. Женщины поступали без каких-либо симптомов, рожали, и только после родов приходили положительные результаты анализов. По сути, они рожали, не имея установленного диагноза. Такое было практически во всех роддомах, за исключением, наверное, только 9-го. Больше всего таких женщин поступало в 10-й и 18-й роддома, в остальных – единичные случаи, - сказал главный акушер-гинеколог города.

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Всего, по данным на 25 мая, коронавирусная инфекция была подтверждена ПЦР-тестами у 190 беременных петербурженок.

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