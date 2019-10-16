Михаил Мурашко: Президентские выплаты за апрель получили более 153 тысяч медиков

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о стимулирующих выплатах, которые получают медики за работу с COVID-19. По его данным, за апрель деньги получили более 150 тысяч работников.

Более 153 тысяч медиков получили стимулирующие выплаты за работу с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

«По президентским выплатам - завершены выплаты по апрелю месяцу 153 тысячам 373 медицинским работникам. Из них 31 тысяча 986 врачей и 80 тысяч 924 средних медицинских работника. 18 тысяч 579 - это младший медицинский персонал медицинских организаций. Водители скорой медицинской помощи - 21 тысяча 884 человека получили выплаты. Это 85 регионов», - сообщил министр.

Он добавил, что федеральные медучреждения, которые принимают пациентов с коронавирусом, также получили поддержку. «В общей сложности это 15 тысяч 70 медицинских работников, в том числе, врачей - 4879, 7119 средних медицинских работников и 2582 младших медицинских работника, в том числе 108 - водители».