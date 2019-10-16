Работникам социальных учреждений Петербурга пообещали стимулирующие выплаты

Около шести тысяч работников социальных учреждений Петербурга могут получить дополнительные выплаты за работу с зараженными коронавирусом пациентами.Об этом говорится в новом постановлении Александра Беглова. Порядок и условия предоставления выплат, а также перечень организаций, определит комитет по социальной политике в ближайшие дни.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление «Об установлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией». Согласно документу, сотрудники социальных учреждений получат выплаты за работу в условиях особого режима (временной изоляции, обсервации) и длительностью рабочей смены не менее 14 календарных дней.

Как сообщается на сайте Смольного, с 15 апреля по 15 июля выплаты получат врачи, медперсонал, социальные работники и технический персонал. Так, врачи получат по 40 тысяч рублей (если коронавирусная инфекция не выявлена в организации) и 60 тысяч рублей (в случае выявленной инфекции), средний медперсонал - по 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, младший медперсонал по - 15 тысяч рублей и 20 тысяч рублей. Также установлены выплаты социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу - 25 тысяч рублей и 35 тысяч рублей, техническому персоналу - 10 тысяч рублей и 15 тысяч рублей.

Порядок и условия начисления стимулирующих выплат, а также список организаций, работникам которых они предоставляются, поручено определить комитету по социальной политике. Сделать это ведомство должно до 25 мая 2020 года.

Всего на эти выплаты из федерального бюджета выделено 154 млн рублей. Перечислять их начнут, не дожидаясь очередной зарплаты.

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