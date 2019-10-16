Голикова: Федеральным медучреждениям компенсируют доходы, недополученные из-за эпидемии

​Медучреждения, вузы и научные организации получат дополнительные субсидии из федерального бюджета. Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, на компенсацию недополученных из-за эпидемии COVID-19 средств правительство выделит более 40 млрд рублей.

Правительство планирует выделить 41,4 млрд рублей на поддержку федеральные медучреждений, а также вузов и научных организаций. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании с президентом.

«Это не значит, что мы будем эти финансовые ресурсы раздавать. Мы предлагаем провести или завершить мониторинг финансового состояния потребности федеральных учреждений в такого рода ресурсах, и, соответственно, распределить таким образом, чтобы это обеспечивало приоритетные расходы, которые нужно будет осуществлять для того, чтобы была полностью обеспечена деятельность федеральных учреждений», – сообщила Голикова.

По ее словам, в первую очередь деньги должны быть направлены на исполнение майских указов президента в части выплаты зарплат.

«По результатам, может быть, двух этапов выделения таких финансовых ресурсов мы бы были абсолютно спокойны, что все те задачи, которые вы (Владимир Путин - Прим.ред.) поставили перед федеральными учреждениями, задачи, которые мы должны реализовывать посредством их деятельности в рамках нацпроектов, которые можно реализовывать в этом году, и пандемия этому не помеха, будут в полном объёме исполнены», - пояснила Татьяна Голикова.

Медучреждения, подведомственные Минздраву, которые сократили или приостановили работу «при реализации ограничительных мер в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», сами смогут рассчитать и запросить денежную компенсацию.