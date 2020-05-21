Петербургским больницам не хватает около трех тысяч медсестер

Около трех тысяч медсестер не хватает сейчас в петербургских медучреждениях, исходя из расчетной потребности, сообщила Ирина Бубликова, главный специалист по управлению сестринской деятельностью городского комитета по здравоохранению.

Медучреждения Петербурга нуждаются в медсестрах, сообщили в комитете по здравоохранению. По расчетам ведомства, сейчас в них не хватает около 3 тысяч работников.

«Для Петербурга специальность "медицинская сестра" очень востребована на протяжении всех лет. Несколько десятилетий назад, когда в городе была открыта лимитная прописка, мы почти полностью укомплектовались. Но сегодня и все последние годы нехватка достаточно серьезная. Есть методика Минздрава по расчету потребности и во врачах, и в среднем медперсонале. Сейчас нам не хватает около 3 тысяч медицинских сестер», — сообщила Ирина Бубликова, главный специалист по управлению сестринской деятельностью комздрава.

Дополнительная помощь нужна и в перепрофилированных под COVID-19 клиниках. По словам зампреда по труду и занятости населения Петербурга Петра Тищенко, для работы с зараженными коронавирусом пациентами сейчас необходимо 280 медсестер. Еще пару недель назад, 6 мая, этот показатель был почти втрое больше и составлял 640 человек.

Как писал «Доктор Питер», на работу в «ковидные» медучреждения Петербурга трудоустроился каждый пятый студент последнего курса медколледжей – всего 508 человек. Напомним, Минздрав разрешил брать на работу медсестрами учащихся последних курсов медицинских колледжей и техникумов, не дожидаясь выдачи им дипломов.

Ранее президент Профессиональной региональной общественной организации медицинских работников Галина Подопригора сообщила, что именно медсестры нередко находятся под ударом: из всех медрабтников они чаще заражаются коронавирусом. Подопригора пояснила, что это связано с огромной нагрузкой на медперсонал, особенно серьезные проблемы появились в связи с пандемией: «где снимать средства индивидуальной защиты, кто будет обрабатывать, как их менять. Вот здесь были допущены ошибки».

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