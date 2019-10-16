На работу в «ковидные» больницы Петербурга вышли более 500 выпускников медколледжей

На работу в «ковидные» медучреждения Петербурга трудоустроился каждый пятый студент последнего курса медколледжей – всего 508 человек. По словам главного специалиста по управлению сестринской деятельностью города Ирины Бубликовой, остальные выпускники проходят практику в поликлиниках, но с больными не контактируют.

По словам Ирины Бубликовой, в этом году медколледжи города выпускают 2437 специалистов среднего медперсонала. Недавно Минздрав разрешил медучреждениям брать на работу медсестрами учащихся последних курсов медицинских колледжей и техникумов, не дожидаясь выдачи им дипломов, – сразу в штат и с полной оплатой труда. Как рассказала главный специалист по управлению сестринской деятельностью города Ирина Бубликова, возможностью трудоустроиться в «ковидные» стационары воспользовались 508 выпускников.

- В лечебных медучреждениях, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом и пневмониями, на бесплатной практике никто из выпускников этого года не работает. На сегодня 508 студентов приняты на работу медсестрами в штат. Остальные проходят практику в основном в поликлиниках. Они помогают с внутренней работой, обзванивают пациентов, узнают об их состоянии, но не контактируют с больными, - сказала специалист.

Среди вышедших на работу в «ковидные» стационары выпускников, как уточнила Ирина Бубликова, заболевших на сегодня нет. Все перед трудоустройством прошли спецподготовку, в том числе по особенностям сестринского ухода за пациентами с COVID-19 и правилам использования средств индивидуальной защиты.

- В общей программе подготовки медсестер есть большой раздел об инфекционных заболеваниях – самых различных, в том числе по гриппу. По коронавирусу была разработана специальная программа, рассчитанная на 36 часов. Мы включили ее дополнительно после завершения обучения по всем основным направлениям, которые есть в стандарте, - сказала Ирина Бубликова.

Как сообщалось ранее, в этом году петербургские медколледжи планируют принять на 700 первокурсников больше, чем в прошлом.

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