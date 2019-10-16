Эксперт назвал ингредиент, который указывает на низкое качество колбасы

Специалист по питанию и бывший инспектор пищевых продуктов в Германии Франц Фолль рассказал, как узнать о качестве колбасы всего по одному ингредиенту. По его словам, если в составе на втором месте указана вода, эту колбасу лучше не брать.

Выяснить качество колбасы можно всего за минуту, говорит немецкий специалист по питанию и бывший инспектор пищевых продуктов Франц Фолль. По его словам, при покупке нужно посмотреть состав и найти в нем воду, большое количество которой говорит о плохом качестве изделия.

По словам специалиста, если в списке ингредиентов вода занимает второе место, то этот продукт явно низкого качества, его лучше положить обратно на полку, пишет немецкое издание Focus.de.

Напомним, ранее эксперты Роскачества объяснили, почему не стоит бояться Е-добавок в продуктах. По их словам, большинство из них абсолютно безопасны, но некоторые запрещены в России. В их число входят добавки Е103 – алканин (краситель), Е121 – «цитрусовый красный 2» (краситель), Е123 – «красный амарант» (краситель), Е128 – «красный 2G» (краситель), Е216 – пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант), Е217 – пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант), Е240 – формальдегид (консервант). Употребление продуктов с такими добавками в составе может навредить.