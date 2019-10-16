В Китае - вторая волна коронавируса? Врач из Поднебесной рассказал, как к ней готовиться

Правительства разных стран должны быть готовы к тому, что эпидемия коронавируса закончится еще нескоро, сообщил инфекционист из Китая Чжан Вэньхун. Ранее в Хэйлунцзян заподозрили начало второй волны COVID-19. Некоторые специалисты подозревают, что она пришла с вирусом из России.

Ученый-инфекционист из Китая Чжан Вэньхун считает, что сейчас большинство стран находятся в середине пути развития эпидемии коронавируса, а Китай уже перешел к завершающей стадии. Несмотря на это, власти КНР, как и других стран, должны быть особенно внимательными и аккуратными при открытии международного сообщения, поскольку среди пассажиров будут встречаться переносчики COVID-19. Он также напомнил о бессимптомных носителях, которых трудно выявить без проведения специальных тестов. По словам инфекциониста, системам здравоохранения стран необходимы заранее подготовиться к такому развитию событий.

Наконец, даже после эпидемии люди не должны забывать о гигиене: нужно как можно чаще мыть руки, в общественных местах пользоваться антисептиком, не забывать про маски и перчатки, пишет «Фэнхуанван».

Ранее стало известно о новой вспышке заражения коронавирусом на на северо-востоке Китая. Известный реаниматолог Цю Хайбо связал это с прилетом в страну жителей Поднебесной, возвращающихся из России, передает Bloomberg. По словам специалиста, генетическое исследование выделенного вируса у приезжих оказалось схожим с образцами вируса из России.

Врач пояснил,что у жителей провинции Хэйлунцзян, которая находится на границе с Россией, и соседней с ней провинцией Цзилинь болезнь протекает иначе, чем в Ухане: симптомы развиваются более одной-двух недель, а это значительно увеличивает риск заражения COVID-19 окружающих. Кроме того, у пациентов в Ухане чаще развивалось полиорганное поражение сердца, почек и кишечника, а у зараженных жителей северо-востока Китая страдают в первую очередь легкие.

Ученым предстоит выяснить, почему вирус по-разному проявляется у жителей разных провинций Китая. С одной стороны, вирус мог мутировать, а с другой - медики стали тщательнее контролировать состояние и ход болезни пациентов.

«В теории некоторые изменения генетической структуры могут приводить к изменениям структуры вируса или тому, как он себя ведет. Однако многие мутации не приводят «ни к каким заметным изменениям», и прежде чем сделать заключение о том, что вирус мутировал, необходимо получить «явные доказательства», - сообщил директор школы общественного здравоохранения в университете Гонконга Кейджи Фукуда.

© Доктор Питер