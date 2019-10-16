Эксперты: На изоляции петербуржцы пили меньше и «качественнее»

За время режима самоизоляции эксперты не заметили в Петербурге всплеска продаж алкоголя и числа перепивших горожан. Так, в апреле по сравнению с 2019-м количество госпитализаций с острыми отравлениями алкоголем даже уменьшилось. Однако некоторые уверены, что говорить о снижении влечения к спиртному пока рано – пьющих «тихо» по домам еще не видно.

По словам заместителя главного врача Городской наркологической больницы Елены Курковой, после введения режима самоизоляции в Петербурге число госпитализированных с острыми отравлениями алкоголем уменьшилось. За апрель были доставлены в больницы 380 таких пациентов, тогда как в апреле 2019-го - 482.

- В течение апреля мы видим некоторое снижение обращаемости за наркологической помощью. Никаких всплесков, никакого роста алкогольных психозов мы не наблюдаем. Я сегодня общалась с главным токсикологом Петербурга, и он тоже отмечает снижение с начала пандемии числа поступающих пациентов с острыми отравлениями алкоголем, - сказала врач, но не исключила, что злоупотребления могут протекать незаметно как у «тихих» алкоголиков - в четырех стенах.

Не заметили нездорового интереса петербуржцев к алкоголю и торговые сети.

- У нас нет данных, говорящих о том, что потребление алкоголя как-то аномально увеличилось во время пандемии, - говорит заместитель председателя комитета по торговле Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты Мария Филиппова. – По статистике легальных продаж мы этого не наблюдаем. В первую неделю самоизоляции мы видели незначительное увеличение продаж водки, но связываем это с использованием напитка как средства дезинфекции. Однако этот тренд быстро сошел на нет. Сейчас мы видим больше тенденцию к росту потребления вина, в основном качественного – то есть не самого низкого ценового сегмента. Здесь, на мой взгляд, играют роль два фактора. Во-первых, торговые сети активно развивают продажи вина – это интересная категория. Во-вторых, культура потребления алкогольных напитков у нас все-таки смещается в сторону менее крепкого.

Как отметила эксперт, во время пандемии, как, впрочем, и до нее популярностью у петербуржцев также пользовалось импортное пиво.

Но не все специалисты разделяют радужные представления о снижения числа пьющих в Петербурге. «Я не думаю, что все так хорошо и снижена заболеваемость. По факту, ей не с чего снижаться», - считает директор благотворительного центра реабилитации наркозависимых «Дом надежды на горе» Светлана Моисеева. Как изменится картина после снятия ограничений, пока неизвестно, но директор «Дома надежды на горе» уверена, что резкий рост алкоголизации вполне реален.

- Многие используют алкоголь для снятия стресса. Сейчас уровень стресса очень высокий, поэтому для предрасположенных к питию горожан ситуация, мягко говоря, провокационная. Неделей раньше или месяцем позже – этого следует ждать. Думаю, и сейчас это происходит. Просто пока еще сдерживают стены дома, - сказала Светлана Моисеева.

© Доктор Питер