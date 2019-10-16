Петербургский микробиолог: Бактерии как и человек страдают от вирусов, но умеют «сбрасывать» гены

В отличие от человека бактерии могут «сбрасывать» или добавлять себе гены и не меньше людей страдают от вирусных заболеваний. Об удивительных свойствах бактерий рассказал научный руководитель ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, академик Игорь Тихонович. По словам петербургского микробиолога, именно у бактерий ученые научились основам генной инженерии.

- Как правило, микроорганизмы рассматриваются с негативной точки зрения – от них надо избавиться, так как они вызывают болезни человека, растений, животных. Это все так. Но гораздо больше микробов служит нам, что называется, верой и правдой – например, помогает расти растениям. И вообще, растения возникли после того, как микроорганизмы всерьез принялись за их совершенствование, - считает академик РАН, известный петербургский микробиолог и генетик Игорь Тихонович.

По словам ученого, одно из необычных свойств бактерий – способность самостоятельно редактировать свой геном – сбрасывать ненужные гены или, наоборот, добавлять необходимые. Это их свойство серьезно осложняет микробиологам задачу хранения коллекций микроорганизмов.

- Микроорганизмы могут сбрасывать и набирать свой геном. Мы сами не можем этого делать - ни добавить себе ген, ни убрать. А микробы могут, если какие-то гены им не нужны в данный момент. Допустим, они сидят на чашке Петри (используется для культивирования колоний микроорганизмов - Прим. ред.) и получают все необходимое питание. Скажем, растут на сваренном нами бульоне. Через некоторое время, через несколько генераций, они сбрасывают гены, которые позволяют им фиксировать азот. Им теперь это не нужно, потому что мы кормим их готовым белком, - объясняет Игорь Тихонович. - И когда мы говорим о сохранении накопленной коллекции микроорганизмов, это не значит, что ее достаточно просто сохранить как таковую. Толку от нее будет мало. Можно, конечно, студентам показывать, как выглядит клубеньковая бактерия, но она не будет фиксировать азот и выполнять свои функцию, так как давно забыла, как это делается. Сохранение микроорганизмов в коллекции должно обеспечить, прежде всего, сохранение их полезных свойств. А для этого надо как можно меньше их пересевать, не давать им возможность создавать новые поколения.

Чтобы сохранить полезные свойства почвенных бактерий, во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной микробиологии используют роботизированный комплекс, в котором бактерии существуют при температуре минус 80 градусов. По словам ученого, они в принципе неплохо переживают такую температуру.

Страдают бактерии и от вирусных заболеваний, причем, как говорит Игорь Тихонович, гораздо больше людей. Их метод борьбы с вирусами помог ученым «подсмотреть» механизм редактирования генома.

- Бактерии научились распознавать вирусы за счет специфических рецепторов и научились бороться с вирусно-информационной молекулой, которая проникла в геном бактерии и там угнездилась, ожидая своего часа. Бактерии выработали механизм, который помогает опознавать эту последовательность, вывести и уничтожить её. Мы пользуемся этим, чтобы направленно редактировать гены. Например, агробактерия фитопатогенна (вызывает болезни растений – Прим. ред.), но тоже оказалась полезна для молекулярных биологов. Она научила нас основам генной инженерии. Изучение микроорганизмов – это огромный, неисследованный и весьма перспективный путь использования биотехнологий, молекулярной биологии, генетики, генной инженерии.

Пока же микробиологам известны только 10% почвенных бактерий. При том, что в каждом грамме почвы их миллиарды. Как рассказал академик Тихонович, остальные 90% ученые еще не научились выращивать в лаборатории.

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