Счетная палата проверит, как в регионах тратят деньги ФФОМС

​Счетная палата изучит, как в регионах тратят деньги, выделенные из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Соответствующее изменение уже внесено в план контрольных мероприятий на 2020 год.

Счетная палата внесла изменения в план контрольных мероприятий на 2020 год - ведомство планирует проверить расходование средств ОМС в регионах. Как сообщается на сайте СП, аудиторы проанализируют, как распределяются, предоставляются и расходуются деньги, выделенные из бюджета Федерального фонда ОМС (ФФОМС) бюджетам территориальных фондов, а также оценят, как особенность региона влияет на сумму субвенции.

«Кризис выявил проблемы и риски, в том числе связанные с недостаточной оценкой имеющихся ресурсов: технических, финансовых, человеческих. Именно поэтому на фоне отмены многих мероприятий в связи с пандемией Счетная палата включила в план своей работы экспертно-аналитическое мероприятие по оценке достаточности финансирования территориальных программ госгарантий с учетом потребности регионов в объемах медицинской помощи», - сообщила заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Она добавила, что ведомство должно в кратчайшие сроки изучить «все резервы системы здравоохранения и выявить пути наиболее эффективного использования ее ресурсов».