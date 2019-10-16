В петербургских больницах начались испытания левилимаба для лечения осложнений при COVID-19

Петербургская компания «Биокад» объявила о начале испытаний препарата левилимаб для лечения одного из осложнений коронавирусной инфекции — цитокинового шторма. Изначально он разрабатывался для лечения аутоиммунного заболевания - ревматоидного артрита. Первыми препарат получат 30-40 пациентов из Петербурга с тяжелым течением COVID-19. Предполагается, что клинические исследования пройдут в Городской инфекционной больнице им. Боткина и НМИЦ им. Алмазова.

Петербуржцы с тяжелым течением коронавирусной инфекции начнут получать левилимаб - препарат «Биокада» для остановки так называемого цитокинового шторма (избыточного ответа иммунной системы на коронавирус), который, как уже известно, связан с повышенным уровнем интерлейкина-6. Он сопровождает тяжелейшее состояние - острый респираторный дистресс-синдром, то есть основную причину смерти при COVID-19.

Напомним, исследователи с начала эпидемии начали изучать эффективность ингибиторов сигнального пути интерлейкина-6 при лечении тяжелых пневмоний при COVID-19 - американского ингибитора тоцилизумаба у пациентов с COVID-19. В России можно будет использовать отечественный препарат - левилимаб.

По словам представителей фармкомпании, в рамках клинических исследований левилимаб получат 30-40 пациентов из Петербурга, всего планируется подключить 204 пациента. Ранее сообщалось, что левилимаб уже получили 60 пациентов, только двое из них попали в реанимацию, 13 человек выписаны в удовлетворительном состоянии. Остальные пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей, они говорят, что динамика выздоровления с этой терапией хорошая.

«Я уверен, что терапия левилимабом после получения необходимой государственной регистрации может позволить существенно снизить как смертность, так и нагрузку на систему здравоохранения. Согласно предварительным данным, срок пребывания в стационаре получивших нашу терапию пациентов сокращается до 7-8 дней», - рассказал руководитель фармкомпании Дмитрий Морозов.

Известно, что препарат прошел только I и II фазы клинических испытаний. Чтобы подтвердить эффективность его использования при коронавирсной инфекции «Биокад» проведет клинические исследования III фазы и может быстро получить государственную регистрацию.

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, «уровень заболеваемости горожан новой коронавирусной инфекцией не снижается. Только вчера выявлено 455 новых случаев заболевания. Город вынужден дополнительно разворачивать коечные места».

Согласно последним данным, от COVID-19 умерли уже 99 петербуржцев.

Справка:

Левилимаб — отечественный оригинальный ингибитор интерлейкина-6, изначально он был разработанн для лечения ревматоидного артрита. Государственную регистрацию в рамках процедуры, утвержденной постановлением правительства от 03.04.2020 № 441, препарат получает в связи с тем, что механизм его действия связан с управлением цитокиновым штормом - чрезмерной реакцией иммунной системы, когда она атакует и здоровые клетки организма.

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