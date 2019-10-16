Главный санврач Петербурга разрешила социальным гостиницам заселять новых жильцов. Только детей

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова открыла в районных учреждениях соцзащиты стационарного типа прием детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Запрет на прием всех новых пациентов – как взрослых, так и детей в такие организации был установлен санврачом с 13 апреля и до особого распоряжения.

Глава петербургского Роспотребнадзора внесла изменения в пункт 2.5 своего постановление от 13.04.2020 №7 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению распространения COVID-19 в учреждениях социальной защиты населения в городе Санкт-Петербурге». Этим пунктом с 13 апреля и до особого распоряжения был введен запрет на прием новых пациентов в учреждения соцзащиты стационарного типа, а также их перевод в другие учреждения. В новом постановлении №11, опубликованном сегодня на сайте ведомства, Наталия Башкетова сняла запрет на прием и перевод детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в социально опасном положении (трудной жизненной ситуации). Речь идет о социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, стационарных отделениях (социальных гостиницах) для несовершеннолетних Центров социальной помощи семье и детям, находящихся в ведении районных администраций.

Как уточняется в постановлении главного санврача города, вновь поступающих детей необходимо обследовать в медорганизациях согласно порядку и маршрутизации, а также обеспечить им изоляцию и медицинское наблюдение в течение 14 дней.

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