Кардиологи рассказали, как узнать реальный возраст своего сердца

Как реальный возраст вашего сердца отличается от биологического, можно узнать за 5 минут, ответив на 14 вопросов специального теста. А после – получить персональные рекомендации кардиологов по его омоложению.

Всероссийский онлайн-тест «Измерь возраст своего сердца!» позволяет измерить возраст своего сердца и выявить персональный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. После его прохождения каждый получит личные рекомендации, что надо поменять и как это поможет омолодить сердце. По словам авторов и создателей, тест нужен для определения кардиорисков, поэтому не подойдет тем, у кого уже выявлены болезни сердца или были сосудистые катастрофы – инфаркты, инсульты, заболевания периферических артерий.

«Несмотря на то, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний практически ежегодно снижается, именно эта группа болезней все еще является основной причиной летальных исходов. По данным Росстата за 2019 год на долю болезней системы кровообращения приходится порядка 46,8% всех смертей. Таким образом, несмотря на то, что все внимание сейчас направлено на пандемию COVID-19, нужно понимать, что вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний для большинства россиян значительно выше. Запуск проекта «Измерь возраст своего сердца!» сегодня, когда риски сердечно-сосудистых заболеваний в условиях пандемии многократно возрастают, это нужная и полезная инициатива, которая даст возможность больше узнать населению о состоянии своего сердца и поможет изменить образ жизни в сторону более здорового», — заявил президент Российского кардиологического общества, директор НМИЦ им. Алмазова академик Евгений Шляхто.

В тесте всего 14 простых вопросов – на ответы уйдет несколько минут. Вначале надо указать возраст, пол, рост, вес. По словам Оксаны Ротарь, заведующей научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова, при указании роста и веса система автоматически рассчитает такой важный показатель как индекс массы тела. Если он окажется в пределах 25-30, это прибавит к расчетному возрасту сердца один год, если будет больше 30 – то уже два. Указание мужского пола в тесте, по словам специалиста, тоже скажется на возрасте не в лучшую сторону - у мужчин в принципе больше кардиориск, чем у женщин. Есть вопросы про сопутствующие заболевания (надо выбрать из четырех: хроническая болезнь почек, ревматоидный артрит, сахарный диабет и хроническая обструктивная болезнь легких), а также указать типичные для себя показатели артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови. По словам Оксаны Ротарь, даже если человек не знает свое давление и уровень сахара, то тест все равно сможет рассчитать возраст сердца. Также предлагается ответить о курении (есть несколько вариантов ответов) и наличии сердечно-сосудистых заболеваний у близких родственников. В конце - вопросы по физическую активность: уделяете ли вы спорту 150 минут в неделю и проходите ли в день более 10 тысяч шагов (это поможет вычислить шагомер в телефоне).

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Как отмечают кардиологи, ответы на вопросы могут не только «старить», но и «омолаживать» сердце. К примеру, на омоложение работают показатели давления меньше 120 мм. рт. ст., сахара в крови - меньше 5,4, уровня холестерина - меньше 4,9. В то же время не всегда есть прямая зависимость «чем ниже – тем лучше».

- Давление менее 110 мм. рт. ст. не будет имееть значения для расчетного возраста сердца. Если говорить о практике и клинической медицине, оно (пониженное давление) не влияет как-то омолаживающе на сердце. Некоторые пациенты вообще не чувствуют свое низкое давление, а у некоторых – плохое самочувствие при резком вставании или изменении погоды, - прокомментировала Оксана Ротарь.

Как говорят кардиологи, новый тест не может заменить рекомендаций врача – это способ привлечь внимание и вовлечь в профилактику. По словам Светланы Виллевальде, заведующей кафедрой кардиологии НМИЦ им. Алмазова, главное достоинство теста – возможность показать путь и цель, чтобы поэтапно ее достигать.

© Доктор Питер