Петербургские депутаты - Мишустину: в стационарах экстренной помощи врачи заражаются чаще, чем в «ковидных» больницах

Депутаты петербургского ЗакСа обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить стимулирующие выплаты всем медицинским работникам стационаров, которые во время эпидемии оказывают круглосуточную экстренную помощь. По их словам, риск заразиться в этих медучреждениях не ниже, чем в перепрофилированных под прием пациентов с COVID-19.

Медики стационаров, которые сейчас оказывают круглосуточную экстренную помощь, должны получать стимулирующие выплаты, как и специалисты, работающие непосредственно с COVID-19. Об этом говорится в обращении к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Документ составили депутаты петербургского ЗакСа Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Депутаты напомнили, что в Петербурге экстренную круглосуточную помощь оказывают уже единичные стационары, не перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом. Например, в больницы-тысячники (НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, Городская больница № 26 и Елизаветинская больница) из поступающих 250-300 пациентов за сутки у 25-30 выявляют вирусную пневмонию. Перевод этих пациентов в «ковидные» медучреждения может занять от 2 часов до 3 суток, все это время медики оказывают им помощь, подвергая себя риску заразиться. По данным депутатов, у 70-80% пациентов с вирусной пневмонией подтверждается COVID-19. Однако на момент перевода медучреждение не может получить результаты лабораторных исследований на коронавирус. Также нет персональных данных своих пациентов, которые, завершив лечение, были выписаны, но в течение 14 дней после выписки у них была выявлена коронавирусная инфекция.

«По статистике, заболеваемость медперсонала в этих стационарах, не перепрофилированных под новую коронавирусную инфекцию, существенно выше, чем в инфекционных. Это связано с невозможностью при огромном потоке экстренных больных в зданиях, не приспособленных для оказания медицинской помощи инфекционным пациентам, соблюдать в необходимом объеме все противоэпидемические мероприятия. Таким образом, медицинский персонал стационаров, круглосуточно оказывающих экстренную помощь, находится в еще более высокой зоне риска, чем медицинские работники инфекционных больниц», - говорится в письме.

Сейчас стимулирующие выплаты могут получить только медики, принимавшие непосредственное участие в лечении пациентов с выявленным коронавирусом. Но даже в этом случае не всегда удается определить всех специалистов, принимавших участие в лечении, особенно это касается среднего и младшего медицинского персонала. При этом практически весь персонал больниц работает в одинаковых условиях: с одними и теми же пациентами, с одинаковой степенью риска заражения. В результате это приводит к социальной несправедливости – надбавки получает лишь небольшая часть медиков.

© Доктор Питер