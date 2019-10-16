Петербургские спасатели за 1,5 месяца 700 раз выезжали на помощь медикам скорой

Медикам скорой часто требуется помощь при транспортировке пациентов, особенно остро этот вопрос стоит во время эпидемии коронавируса, поскольку количество вызовов выросло. В этом им помогают петербургские спасатели. Как сообщили в Смольном, за полтора месяца спасатели около 700 раз выезжали на такие вызовы.

Петербургские медики, выезжающие на вызовы к пациентам, часто сталкиваются с трудностями при транспортировке. Особенно остро этот вопрос стоит с пожилыми пациентами и имеющими большой вес. В таких случаях медикам помогают спасатели. Как сообщили в Смольном, за полтора месяца спасатели петербургского гарнизона совершили около 700 выездов, а в среднем подобные сигналы поступают 15 раз в сутки.

«Эта работа велась и раньше, но сейчас, когда на петербургских врачей ложится колоссальная нагрузка, она особенно важна. После каждого такого вызова, спасатели дезинфицируют все задействованное оборудование и обмундирование», - сообщила Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Напомним, в Петербурге за время эпидемии зафиксировано 11 340 пациентов с коронавирусом, 95 умерли, 2272 выздоровели.

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