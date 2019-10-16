Роскачество назвало самые опасные Е-добавки в продуктах

Эксперты Роскачества пояснили, как различные Е-добавки влияют на вкус, цвет и срок годности продуктов, а также рассказали, стоит ли их опасаться.

В составе большинства магазинных продуктов есть так называемые «Е-шки». По словам заведующего лабораторией химии и пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Владимира Бессонова, этот индекс означает, что добавка проверена на качество и безопасность. Разрешенные добавки не должны пугать, но решение об их употреблении каждый принимает сам.

«Буква «Е» – от первой буквы в слове «Europa», потому что в странах Европейского сообщества в 1953 году была создана система цифровой идентификации. А еще от слов essbar/edible, что в переводе с немецкого/английского означает «съедобный», - пояснил специалист.

По словам экспертов, пищевые добавки с индексом Е классифицируются по определенному принципу: Е100 – Е199 – пищевые красители, используются для придания цвета продукту. Е200 – Е299 – это консерванты, которые увеличивают срок годности, Е300 – Е399 – антиоксиданты, замедляющие процесс окисления, Е400 – Е499 – стабилизаторы, они придают продуктам форму и текстуру, Е500 – Е599 – эмульгаторы, используются для придания определенной консистенции, Е600 – Е699 – усилители вкуса и аромата, Е700 – Е899 – зарезервированные номера для другой возможной информации.

Однако некоторые «Е-шки» в России запрещены. Как пояснили в Роскачестве, в их число входят добавки Е103 – алканин (краситель), Е121 – «цитрусовый красный 2» (краситель), Е123 – «красный амарант» (краситель), Е128 – «красный 2G» (краситель), Е216 – пара-гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант), Е217 – пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль (консервант), Е240 – формальдегид (консервант). Употребление продуктов с такими добавками в составе может навредить.

«Доказано, что применение таких добавок может нанести вред организму. Их ввоз на территорию РФ и/или реализация продуктов, содержащих данные добавки, запрещены», - добавили в организации.