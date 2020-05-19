/ 18+

Главный инфекционист Минздрава назвала сроки завершения эпидемии коронавируса в России

09:12, 19.05.2020 / Верcия для печати / 3 комментария

Эпидемия коронавируса в России может завершиться уже в середине лета, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Главный инфекционист Минздрава назвала сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса может закончиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. 

«Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», - пишут РИА Новости.

Петербургские ученые объяснили, у кого коронавирус проявляется только насморком, а у кого поражает легкие

По ее словам, в России могут быть всплески заболеваемости коронавирусной инфекцией, но они не будут пиковыми. Сейчас в стране наметилась четкая  тенденция к снижению числа зараженных. 

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост распространения коронавируса в России остановлен, но это не значит, что ограничения нужно снимать. По ее мнению, в новых условиях придется жить еще долго.

Рубрики: Инфекционные болезни

3 комментария Оставить комментарий

Эпидемия не объявлена.
Карантина нет.
О чём это она?

Ответить

Эпидемия у них в головах, а завершится, когда гл. режиссер скажет - баста!

Ответить

Fenomen : эпидемия обьявлена карантин есть

Ответить

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Темы недели

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Новости компаний

Читать дальше

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×