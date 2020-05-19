Главный инфекционист Минздрава назвала сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России может завершиться уже в середине лета, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

Эпидемия коронавируса может закончиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

«Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», - пишут РИА Новости.

По ее словам, в России могут быть всплески заболеваемости коронавирусной инфекцией, но они не будут пиковыми. Сейчас в стране наметилась четкая тенденция к снижению числа зараженных.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост распространения коронавируса в России остановлен, но это не значит, что ограничения нужно снимать. По ее мнению, в новых условиях придется жить еще долго.