Главный инфекционист Минздрава назвала сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Главный инфекционист Минздрава назвала сроки завершения эпидемии коронавируса в России09:12, 19.05.2020 / Верcия для печати / 3 комментария
Эпидемия коронавируса в России может завершиться уже в середине лета, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
Эпидемия коронавируса может закончиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
«Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин... к июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», - пишут РИА Новости.
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По ее словам, в России могут быть всплески заболеваемости коронавирусной инфекцией, но они не будут пиковыми. Сейчас в стране наметилась четкая тенденция к снижению числа зараженных.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост распространения коронавируса в России остановлен, но это не значит, что ограничения нужно снимать. По ее мнению, в новых условиях придется жить еще долго.
3 комментария Оставить комментарий
Эпидемия не объявлена.
Карантина нет.
О чём это она?
Эпидемия у них в головах, а завершится, когда гл. режиссер скажет - баста!
Fenomen : эпидемия обьявлена карантин есть