На этой неделе еще 4 стационара Петербурга включаются в борьбу с COVID-19

На этой неделе петербуржцев с внебольничной пневмонией и COVID-19 начинают принимать еще 4 стационара - один в центре города и три - на юге.

Сегодня помощь пациентам с коронавирусной инфекцией уже начали оказывать в Городской больнице №15 на Авангардной улице и в Российском научно-исследовательском нейрохирургическом институте им. Поленова (уже несколько лет это филиал НМИЦ им. Алмазова). Как сообщили в пресс-службе Центра Алмазова, на улице Маяковского для таких пациентов перепрофилировали 120 коек. Ранее в НМИЦ начали прием «ковидных» больных в корпусе на улице Аккуратова – там еще 380 коек.

Кроме этого, как сообщили «Доктору Питеру» в комитете по здравоохранению, на этой неделе в качестве «ковидного» стационара заработает Городская поликлиника №42 Московского района (входит в состав 20-й больницы), а в конце недели петербуржцев с коронавирусом начнут принимать в новом госпитале в Пушкине, построенном менее чем за 2 месяца (относится к ведению 442-го военного клинического госпиталя) - там для петербуржцев обещают выделить около 50 коек.

Временный стационар в Пушкине развернут силами Минобороны по поручению президента России, он стал филиалом 442-го военного клинического госпиталя. Там планируется принимать на лечение военнослужащих и членов их семей, а также военных пенсионеров. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что у города есть договоренность с министром обороны Шойгу, что при необходимости госпиталь будет принимать и гражданских тяжелобольных. Также глава города отмечал в конце прошлой недели, что в ближайшее время город намерен довести количество «коронавирусных» коек до 10 тысяч. На сегодня, по данным комздрава, в Петербурге развернуто 6744 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией, их принимает 21 медучреждение, в том числе 6 федеральных.

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