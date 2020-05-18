15-я больница на Авангардной начала прием «ковидных» пациентов, в списке перепрофилированных она стала 21-й

В списке петербургских медучреждений, принимающих пациентов с коронавирусной инфекцией, уже 21 клиника. Сегодня начала прием петербуржцев с COVID-19 Городская больница №15 на Авангардной улице – там под инфицированных перепрофилировали 165 коек.

С сегодняшнего утра Городская больница №15 начала принимать петербуржцев с коронавирусной инфекцией. Это подтвердили «Доктору Питеру» в комитете по здравоохранению. Под лечение COVID-19 в стационаре перепрофилировали терапевтический корпус на 165 коек. Ранее «Доктор Питер» писал, что там расположено отделение хронического гемодиализа - более 100 тяжелобольных горожан теперь вынуждены будут ездить трижды в неделю на жизненно важные процедуры в другие - не самые близкие диализные центры города.

Всего на сегодня, по данным комздрава, в Петербурге развернуто 6744 койки для больных коронавирусной инфекцией. Пациентов принимает 21 медучреждение (в том числе 6 федеральных): Боткинская больница, Городская многопрофильная больница № 2, Госпиталь для ветеранов войн, Городская больница Святого Великомученика Георгия, Александровская, Покровская и Мариинская больницы, больницы №15, №20 и №40 в Сестрорецке, Городская больница №38 им. Семашко в Пушкине, Детская городская клиническая больница №5 им. Филатова, Детская больница Святой Ольги, Городская психиатрическая больница №3 им. Скворцова-Степанова, Роддом №16, НМИЦ им. Алмазова, НИИ фтизиопульмонологии, Клиническая больница №122 им. Соколова, ПСПбГМУ им. Павлова, СЗГМУ им. Мечникова и СПбГПМУ.

Как рассказали «Доктору Питеру» в пресс-службе Педиатрического университета, клиника медвуза начала принимать детей с подтвержденным коронавирусом и подозрением на него с начала мая. Для этого было выделено 65 коек 3-го хирургического отделения, расположенного в отдельном здании и с отдельно организованным въездом с улицы Александра Матросова. Как пояснили в пресс-службе вуза, в основном туда поступают недоношенные малыши и дети, страдающиме серьезными сопутствующими заболеваниями – например, сахарным диабетом, иммунодефицитами.

За последние сутки в Петербурге выявили 425 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 5 новых случаев смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в городе зафиксировано 10887 заболевших, 90 человек умерли.

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