Ульяновские ученые запустили массовое производство сверхточного теста на коронавирус

Ульяновские ученые запустили массовое производство сверхточного теста на коронавирус11:14, 18.05.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Ульяновская компания «ТестГен» получила регистрацию Росздравнадзора на массовое производство высокоточного теста на коронавирус. По словам ученых, их тесты показывают результат в течение двух часов.
Росздравнадзор выдал регистрацию компании «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech на производство собственного сверхточного теста на COVID-19. По словам специалистов, их тесты могут показывать результат в течение двух часов, а точность анализа - от 96%.
Тест основан на методе полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Для проведения анализа у пациента берут биоматериал со слизистой оболочки носо- или ротоглотки или мокроты из легких.
Специалист Роспотребнадзора: Тесты на COVID-19 могут давать разные результаты из-за состояния слизистой
«Этот метод лучше всего подходит для выявления коронавируса нового типа, поскольку является высокочувствительным и позволяет обнаруживать даже единичные копии РНК вируса в биологическом образце», - сообщил заведующий лабораторией научно-технического развития «ТестГен» Денис Викторов.
Сейчас специалисты готовы выпускать до 50 тысяч тестов в сутки, а в перспективе - до 2 млн в месяц.
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