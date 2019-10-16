Ульяновские ученые запустили массовое производство сверхточного теста на коронавирус

Ульяновская компания «ТестГен» получила регистрацию Росздравнадзора на массовое производство высокоточного теста на коронавирус. По словам ученых, их тесты показывают результат в течение двух часов.

Росздравнадзор выдал регистрацию компании «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech на производство собственного сверхточного теста на COVID-19. По словам специалистов, их тесты могут показывать результат в течение двух часов, а точность анализа - от 96%.

Тест основан на методе полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Для проведения анализа у пациента берут биоматериал со слизистой оболочки носо- или ротоглотки или мокроты из легких.

«Этот метод лучше всего подходит для выявления коронавируса нового типа, поскольку является высокочувствительным и позволяет обнаруживать даже единичные копии РНК вируса в биологическом образце», - сообщил заведующий лабораторией научно-технического развития «ТестГен» Денис Викторов.

Сейчас специалисты готовы выпускать до 50 тысяч тестов в сутки, а в перспективе - до 2 млн в месяц.

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