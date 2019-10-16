Роскачество нашло мышьяк в магазинных креветках

Роскачество нашло мышьяк в магазинных креветках09:07, 18.05.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Специалисты Роскачества провели повторную проверку креветок, которые продаются в супермаркетах. В двух образцах нашли мышьяк - его количество превышало допустимую норму.
Эксперты Роскачества проверили креветки семи популярных торговых марок: «Бухта изобилия», «Каждый день», «Vici Приорити», Agama, Fine Life, Fish House, Polar premium.
Она напомнили, что в организме диких креветок может быть мышьяк, полихлорированные бифенилы (ПХБ), опасные микроорганизмы и тяжелые металлы (свинец, ртуть, кадмий). При покупке важно узнать, где именно выловили этих креветок.
Креветки, выращенные в условиях аквакультуры, тоже могут быть небезопасными, поскольку производители используют антибиотики, однако в проверенных образцах их не обнаружили.
Однако нарушителей по безопасности все же нашли. Так, в развесных креветках из «Ашана» обнаружен мышьяк, превышающий нормы, установленные техническим регламентом Таможенного союза. По данным экспертов Роскачества, торговая сеть «Ашан» уже изъяла их из продажи.
Внешний вид и консистенция исследованных креветок практически не вызвали замечаний, однако вкус и запах некоторых образцов разочаровал экспертов. Так, у Globster и Vici (неочищенные) креветки оказались неприятными на вкус и запах.
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«Наличие неприятного вкуса и запаха свидетельствует о том, что в торговом зале не соблюдались условия хранения продукции. Креветки варено-мороженые должны храниться при температуре от –25 до –18 °С. Нарушение этих условий сказывается на органолептических показателях. Признаки нарушений температурного хранения: наличие неприятного запаха, подсушенная, ржавая поверхность панциря и/или белесые пятна на поверхности панциря», – рассказал Андрей Марцынкевич, заместитель заведующего лабораторией ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры».
© Доктор Питер
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