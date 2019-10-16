Глава ФМБА объяснила исцеление 100-летней москвички от COVID-19 "молодостью иммунитета"

Атипичное проявление COVID-19 встречается не чаще, чем в 5% случаев. Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала подробности двух недавних случаев необычного проявления коронавирусной инфекции, а также объяснила феномен выздоровления 100-летней москвички в одном из центров ФМБА.

Как рассказала Вероника Скворцова, во всех абсолютно странах мира описаны редкие – до 5% случаев атипичные проявления COVID-19. Среди них перикардит (воспалительное поражение серозной оболочки сердца – Прим. ред.), различные кишечные нарушения и даже менингоэнцефалит (воспаление оболочек и вещества головного мозга, которое может приводить к параличу – Прим. ред.). на фоне инфекции. С еще одним необычным проявлением болезни врачи сразу двух центров ФМБА столкнулись буквально за последнюю неделю.

- Мы имели очень интересное наблюдение за последние 7-10 дней в двух разных центрах ФМБА. С разницей в несколько дней поступили пациенты с типичной картиной COVID-19 – высокая температура, боль в мышцах, дыхательная недостаточность, на КТ - типичная полисегментарная двусторонняя пневмония. Но через 2-3 дня после поступления у пациентов развивается картина «острого живота», как проявляется обычно перитонит. В результате хирурги пошли на лапароскопию, чтобы провести санацию брюшной полости. Выяснилось, что никакой патологии, кроме расширенной брыжейки (орган пищеварительной системы, посредством которого полые органы брюшной полости прикреплены к задней стенке живота – Прим. ред.). – и большого количества мутного выпота в брюшной полости. Фактически это серозный перитонит, не имеющий никаких других причин, кроме этой вирусной инфекции. После того как жидкость была выведена, буквально через сутки состояние пациентов улучшилось.

По мнению руководителя ФМБА, подобная картина связана с системным воспалительным ответом организма, который у всех может проявляться по-разному, в том числе нарушением на фоне инфекции микроциркуляции и тромбообразования в мелких сосудах.

Но кроме атипичных случаев заболевания, бывают и необычные случаи выздоровления. Так, недавно сообщалось об исцелении 100-летней москвички, которая проходила лечение в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА, перепрофилированном под COVID-19. Вероника Скворцова объяснила это «молодостью иммунитета».

- Современная молекулярная генетика говорит о том, что для долгожителей старше 90 лет характерны определенные генетические особенности, в том числе относительно молодой иммунитет и наличие тех клонов Т-лимфоцитов, которые обычно после 60 лет уходят. Такие люди по уровню своего иммунного состояния соответствуют примерно 50-60-летним. Можно сказать, молоды иммунитетом. Но, конечно, благоприятный исход зависит также и от общесоматического состояния, имеющихся хронических заболеваний, - пояснила Вероника Скворцова.

По словам экс-министра здравоохранения, средний инкубационный период при COVID-19 составляет около 5-5,5 дней. Но опять же, у достаточно большого числа инфицированных болезнь проявляется через 14 и даже через 20 дней, что зависит от силы иммунитета, а у бессимптомных носителей инкубационный период и вовсе не заканчивается. Темпы развития болезни тоже бывают разными. По словам Вероники Скворцовой, немало случаев молниеносного развития инфекции.

- Человек ложился спать здоровым, в ночь дал 39,5 - «свечку», утром уже задыхается и его с дыхательной недостаточностью госпитализируют, а в легких уже большие поражения. Таких случаев немало, причем не только среди возрастных пациентов, но и среди молодых 20-50 лет. Все зависит от сопутствующих заболеваний, вредных привычек.

© Доктор Питер