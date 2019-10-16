Ученые СПбГУ создают спрей для профилактики и лечения нового коронавируса

Петербургские ученые создают спрей для горла, носа и глаз, защищающий от коронавируса. Предполагается, что он сможет остановить его проникновение в нижние дыхательные пути. Исследователи надеются, что первый вариант препарата получится создать уже через три-четыре месяца.

Группа ученых СПбГУ и НИИ гриппа начали разработку препарата, способного заблокировать распространение SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях. Для этого они используют белковый домен вируса под названием HCoV-NL63. Это тоже коронавирус, но он менее опасен и вызывает лишь сезонные ОРВИ. Как пояснили специалисты, оба вируса прикрепляются к клетке с помощью функционально похожих белковых фрагментов (RBD-доменов) и через один и тот же рецептор ACE2. Вероятно, если закрыть входы в клетки с помощью RBD-домена менее опасного коронавируса, то и новый тоже не сможет в них проникнуть.

Для создания спрея для носа и горла или капель для глаз ученым необходимо наработать большое количество белка-блокатора. Предполагается, что препарат нужно будет применять при первых симптомах, а также при высоких рисках заражения. Теоретически он сможет помочь остановить SARS-CoV-2 еще до того, как вирусные частицы попадут в легкие. Даже если патогены смогут пройти барьер, то, говорят ученые, инфицирующая доза будет минимальна и организм сможет с ней справиться.

«Мы находимся на начальной стадии исследования и работаем над тем, чтобы получить большое количество нужного белка для дальнейших экспериментов. Для этого мы получили лабораторные штаммы бактерий Escherichia coli (кишечная палочка), в которых есть конструкция с геном, кодирующим необходимый фрагмент спайк-белка вируса NL63, — экспрессионные штаммы. Коллеги из НИИ гриппа помогли нам получить нужный участок генома вируса, и нами были созданы экспресионные плазмиды. В течение ближайших недель мы будем отрабатывать выделение и очистку данного белка из модифицированных бактерий», - рассказал директор ресурсного центра научного парка СПбГУ «Развитие молекулярных и клеточных технологий» Кирилл Волков.

Вскоре ученые начнут проводить эксперименты на мышах, которые покажут, насколько лекарство может быть токсичным, а также эксперименты на клетках человека. Они надеются, что первый вариант подобного препарата получится создать уже через три-четыре месяца.

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