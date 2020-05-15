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В петербургской больнице рассказали, как переболевшие COVID-19 могут стать донорами плазмы

14:43, 15.05.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий

​Петербуржцы, заболевшие и избавившиеся от коронавирусной инфекции, могут помочь другим, став донором плазмы. В Городской больнице № 40 назвали минимальные требования к донорам и правила оформления специальной анкеты.

В петербургской больнице рассказали, как переболевшие COVID-19 могут стать донорами плазмы

Как писал «Доктор Питер», за последнюю неделю в Городской больнице №40 трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции перелили плазму тех, кто уже выздоровел. Лечение оказалось успешным: одного пациента уже выписали из больницы, двое пошли на поправку.

Многие петербуржцы, перенесшие COVID-19, готовы помочь другим заболевшим, но не все знают, что для этого нужно сделать. Как пояснили Городской больнице № 40, потенциальный донор плазмы должен соответствовать минимальным требованиям:

  1. Перенесённая подтвержденная инфекция COVID
  2. Возраст: 18-55 лет
  3. Для женщин: отсутствие в жизни беременностей (в том числе прерванных)
  4. Вес не менее 50 кг
  5. Отсутствие хронических заболеваний
  6. Добровольное желание стать донором

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету и отправить её на электронную почту: olga.arhipova.gb40@yandex.ru

Анкета потенциального донора

1.    Фамилия, имя, отчество.

2.    Дата рождения (число, месяц, год)

3.    Даты перенесенного заболевания (с ___по___)

4.    Наличие 2-х отрицательных мазков на COVID (даты мазков)

5.    Наличие (отсутствие) хронических заболеваний

6.    Для женщин: наличие (отсутствие) беременностей

7.    Выписка из стационара (если есть)

8.    Телефон для связи.

В медучреждении напомнили, что для доноров плазмы действуют те же противопоказания, ограничения и обязательные процедуры, как и для доноров крови.  

За помощь пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции доноры плазмы получат денежную компенсацию.

© Доктор Питер

Рубрики: Инфекционные болезни, Общество

1 комментарий Оставить комментарий

То есть, должна быть ни разу не рожавшая и ни разу не прервавшая беременность женщина? или это за последний месяц/год?

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