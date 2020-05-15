В петербургской больнице рассказали, как переболевшие COVID-19 могут стать донорами плазмы

В петербургской больнице рассказали, как переболевшие COVID-19 могут стать донорами плазмы14:43, 15.05.2020 / Верcия для печати / 1 комментарий
Петербуржцы, заболевшие и избавившиеся от коронавирусной инфекции, могут помочь другим, став донором плазмы. В Городской больнице № 40 назвали минимальные требования к донорам и правила оформления специальной анкеты.
Как писал «Доктор Питер», за последнюю неделю в Городской больнице №40 трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции перелили плазму тех, кто уже выздоровел. Лечение оказалось успешным: одного пациента уже выписали из больницы, двое пошли на поправку.
Многие петербуржцы, перенесшие COVID-19, готовы помочь другим заболевшим, но не все знают, что для этого нужно сделать. Как пояснили Городской больнице № 40, потенциальный донор плазмы должен соответствовать минимальным требованиям:
- Перенесённая подтвержденная инфекция COVID
- Возраст: 18-55 лет
- Для женщин: отсутствие в жизни беременностей (в том числе прерванных)
- Вес не менее 50 кг
- Отсутствие хронических заболеваний
- Добровольное желание стать донором
Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету и отправить её на электронную почту: olga.arhipova.gb40@yandex.ru
Анкета потенциального донора
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Даты перенесенного заболевания (с ___по___)
4. Наличие 2-х отрицательных мазков на COVID (даты мазков)
5. Наличие (отсутствие) хронических заболеваний
6. Для женщин: наличие (отсутствие) беременностей
7. Выписка из стационара (если есть)
8. Телефон для связи.
В медучреждении напомнили, что для доноров плазмы действуют те же противопоказания, ограничения и обязательные процедуры, как и для доноров крови.
За помощь пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции доноры плазмы получат денежную компенсацию.
© Доктор Питер
1 комментарий Оставить комментарий
То есть, должна быть ни разу не рожавшая и ни разу не прервавшая беременность женщина? или это за последний месяц/год?