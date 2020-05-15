В петербургской больнице рассказали, как переболевшие COVID-19 могут стать донорами плазмы

​Петербуржцы, заболевшие и избавившиеся от коронавирусной инфекции, могут помочь другим, став донором плазмы. В Городской больнице № 40 назвали минимальные требования к донорам и правила оформления специальной анкеты.

Как писал «Доктор Питер», за последнюю неделю в Городской больнице №40 трем пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции перелили плазму тех, кто уже выздоровел. Лечение оказалось успешным: одного пациента уже выписали из больницы, двое пошли на поправку.

Многие петербуржцы, перенесшие COVID-19, готовы помочь другим заболевшим, но не все знают, что для этого нужно сделать. Как пояснили Городской больнице № 40, потенциальный донор плазмы должен соответствовать минимальным требованиям:

Перенесённая подтвержденная инфекция COVID Возраст: 18-55 лет Для женщин: отсутствие в жизни беременностей (в том числе прерванных) Вес не менее 50 кг Отсутствие хронических заболеваний Добровольное желание стать донором

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету и отправить её на электронную почту: olga.arhipova.gb40@yandex.ru

Анкета потенциального донора

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Дата рождения (число, месяц, год)

3. Даты перенесенного заболевания (с ___по___)

4. Наличие 2-х отрицательных мазков на COVID (даты мазков)

5. Наличие (отсутствие) хронических заболеваний

6. Для женщин: наличие (отсутствие) беременностей

7. Выписка из стационара (если есть)

8. Телефон для связи.

В медучреждении напомнили, что для доноров плазмы действуют те же противопоказания, ограничения и обязательные процедуры, как и для доноров крови.

За помощь пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции доноры плазмы получат денежную компенсацию.

© Доктор Питер