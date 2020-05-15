Майские клещи вышли на охоту в 7 районах Петербурга

За последнюю неделю более 90 петербуржцев пострадали от клещей на территории города. Практически все они встретились с клещами в 7 районах города.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Петербурге с 4 по 10 мая за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 876 горожан, в том числе 272 ребенка. Из них 91 человек пострадал от клещей на территории города. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано на территории Курортного (29), Пушкинского (21), Красносельского (13), Приморского (8), Колпинского (8), Выборгского (5) и Красногвардейского (5) районов.

Всего с начала клещевого сезона число пострадавших достигло 1655 человек, из них 520 детей. Практически каждый десятый - 179 человек - встретился с клещами в черте города. Самые активные клещи традиционно хозяйничают в Курортном (52 пострадавших), Пушкинском (38) и Приморском (23) районах.

В рамках плановой вакцинации прививку против клещевого энцефалита сделали 8108 петербуржцев, в том числе 2547 детей, ревакцинировано 9 817 человек, включая 1716 детей.

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