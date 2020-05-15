Майские клещи вышли на охоту в 7 районах Петербурга

Майские клещи вышли на охоту в 7 районах Петербурга11:24, 15.05.2020 / Верcия для печати / 2 комментария
За последнюю неделю более 90 петербуржцев пострадали от клещей на территории города. Практически все они встретились с клещами в 7 районах города.
По данным регионального Роспотребнадзора, в Петербурге с 4 по 10 мая за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 876 горожан, в том числе 272 ребенка. Из них 91 человек пострадал от клещей на территории города. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано на территории Курортного (29), Пушкинского (21), Красносельского (13), Приморского (8), Колпинского (8), Выборгского (5) и Красногвардейского (5) районов.
Всего с начала клещевого сезона число пострадавших достигло 1655 человек, из них 520 детей. Практически каждый десятый - 179 человек - встретился с клещами в черте города. Самые активные клещи традиционно хозяйничают в Курортном (52 пострадавших), Пушкинском (38) и Приморском (23) районах.
В рамках плановой вакцинации прививку против клещевого энцефалита сделали 8108 петербуржцев, в том числе 2547 детей, ревакцинировано 9 817 человек, включая 1716 детей.
© Доктор Питер
2 комментария Оставить комментарий
В городе-в городе. Громко сказано. Все районы приграничные, большинство вообще пригородные, включающие в себя отдельные города. Скорее всего, заражения произошли на дачах или в больших пригородных парках. Точнее надо указывать местоположение. А так от указания этих районов толку никакого. Ну разве что понятно, что в центре города жалоб на клещей нет.
Юра мы всё прос-пали! ©
Вполне могли бы вернуть практику опыления в парках и скверах. Там конечно много бабок на откатах не поднять при освоении бюджета, но тем не менее это было бы правильно.
"МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОТИВОКЛЕЩЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И БИОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА" (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 02.10.87 N 28-6/33