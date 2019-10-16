В Петербурге отменили обязательное тестирование на COVID для направленных на госпитализацию, беременных и новорожденных

Беременные, новорожденные, а также петербуржцы, нуждающиеся в госпитализации, больше не подлежат обязательному тестированию на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в новом постановлении комитета по здравоохранению.

Список тех, кого надо обязательно тестировать на новую коронавирусную инфекцию, сократился. Это следует из распоряжения N298-р «О внесении изменений в распоряжение комитета по здравоохранению от 16.04.2020 № 231-р», изданного неделю назад (есть у "Доктора Питера")

В первоначальной версии документа говорилось, что обязательное тестирование на коронавирус в Петербурге должно быть организовано: для вернувшихся в страну, контактировавших (даже опосредованно) с заболевшими; пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и ОРВИ; петербуржцев старше 65 лет и инвалидов, обратившихся за помощью с симптомами респираторного заболевания, а также выявленных в ходе медобследования на дому. Кроме того, обязательному тестированию подлежали беременные и новорожденные, если у них был неблагополучный эпидемиологический анамнез в семье, при процедуре оформления отказа матери от ребенка, при поступлении в детский стационар. Раз в неделю (а при появлении симптомов ОРВИ - немедленно) тестирование должны были проходить медработники, имеющие риски инфицирования. Мазок должны были брать и у направленных на госпитализацию пациентов - без нее невозможно было попасть в стационар на лечение любого заболевания, в том числе угрожающего здоровью - онкологического, сердечно-сосудистого и т.д..

В новой версии документа этот список сокращен. В нем говорится о необходимости «организовать лабораторные исследования подлежащих (обязательных) контингентов в условиях распространения COVID-19 исходя из приоритетов (первоочередности) групп риска».

Так, на первый уровень снова попали вернувшиеся из-за границы с симптомами инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течении периода меднаблюдения), контактировавшие с заболевшим при выявлении симптомов, не исключающих COVID-19, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», медработники, имеющие риск заражения, но только - сотрудники скорой помощи, инфекционных отделений, отделений для больных внебольничной пневмонией при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. А также пациенты с респираторными симптомами, проживающие в интернатах, пансионатах для пожилых и других учреждениях.

На втором уровне - петербуржцы старше 65 лет с респираторными симптомами. А также вышеназванные медработники - они сдают тест раз в неделю (до появления IgG-антител).

В группе третьего уровня значатся организованные коллективы детей. При возникновении трех и более случаев заболевания, не исключающих COVID-19, они обследуются как при вспышке заболеваемости.

В документе отмечается, что «иные контингенты относятся к приоритетам более низкого уровня».

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