Роспотребнадзор: Даже после излечения от COVID-19 человек остается заразным

Пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, могут заражать других. Опасным для окружающих человек может оставаться в течение 14 дней после исчезновения всех симптомов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Пациенты с коронавирусом, которые уже вылечились, могут оставаться носителями вируса и заражать окружающих. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство привело результаты исследования китайских ученых, согласно которому, коронавирус может сохраняться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения симптомов. Но, как подчеркнули специалисты, в этом случае риск заражения низкий, особенно если переболевший и окружающие соблюдают санитарно-гигиенические нормы.

Длительность болезни зависит от множества факторов, например от количества вируса в организме и иммунной реакции. Говорить о выздоровлении врачи могут после двух отрицательных тестов.

Напомним, сейчас в России зафиксировано 252 245 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 530 пациентов, умерли - 2305.

© Доктор Питер