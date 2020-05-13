Кардиохирург Лео Бокерия объяснил, почему не стоит плотно завтракать

Известный кардиохирург Лео Бокерия поделился своим режимом питания. По словам медика, плотный завтрак не так полезен, как принято считать.

Кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия рассказал, чем питается в течение дня. По его мнению, пословица «завтрак съешь один, а ужин отдай врагу» — навязанный миф.

Лео Бокерия сообщил, что на протяжении 45 лет он просыпается в 5:45, практически всегда на завтрак ест свежий домашний творог. Блюдо готовит его жена. В качестве перекуса врач ест фрукты, творог или йогурты.

«Когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать», — цитируют врача «Известия».

Со смены кардиохирург возвращается не раньше 20:00, вот тогда и «начинается еда».

«Я наблюдал, как живут великие хирурги Америки. Медики возвращаются домой часам к 19:00, их ожидает спиртное и обязательные 3–4 блюда. После плотного ужина хирурги могут плавать в бассейне, играть в большой теннис, кататься на лошадях или мотоциклах», - сообщил врач.

Сам он тоже предпочитает плотно и вкусно поужинать, а после заняться физическими нагрузками.