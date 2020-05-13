Кардиохирург Лео Бокерия объяснил, почему не стоит плотно завтракать

Кардиохирург Лео Бокерия объяснил, почему не стоит плотно завтракать17:00, 13.05.2020 / Верcия для печати / 3 комментария
Известный кардиохирург Лео Бокерия поделился своим режимом питания. По словам медика, плотный завтрак не так полезен, как принято считать.
Кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия рассказал, чем питается в течение дня. По его мнению, пословица «завтрак съешь один, а ужин отдай врагу» — навязанный миф.
Лео Бокерия сообщил, что на протяжении 45 лет он просыпается в 5:45, практически всегда на завтрак ест свежий домашний творог. Блюдо готовит его жена. В качестве перекуса врач ест фрукты, творог или йогурты.
«Когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать», — цитируют врача «Известия».
Со смены кардиохирург возвращается не раньше 20:00, вот тогда и «начинается еда».
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«Я наблюдал, как живут великие хирурги Америки. Медики возвращаются домой часам к 19:00, их ожидает спиртное и обязательные 3–4 блюда. После плотного ужина хирурги могут плавать в бассейне, играть в большой теннис, кататься на лошадях или мотоциклах», - сообщил врач.
Сам он тоже предпочитает плотно и вкусно поужинать, а после заняться физическими нагрузками.
3 комментария Оставить комментарий
Нажираться на ночь-очень вредно для сердца.
Пить спиртное-вредно вообще.
Ссылаться на американских врачей, что все так делают-дурной тон.
Я думаю великому кардиологу виднее как организовывать режим питания. Я, не великий, и не кардиолог, скорее наоборот сердечник, но организм требует именно такого режима, просыпаюсь в 6 - чашка кофе и ложка творога, а потом еда небольшими порциями , всего 6 раз в день, самая плотная это ужин. Спиртного правда практически не употребляю, ну разве изредка вино или шампанское.
Человечеству, частности различным "учОным" и журналистам давно пора понять и смириться с тем, что все сугубо индивидуально. Даже если вы проведете масштабное исследование за космические деньги, привлечете миллион человек и в течение 10 лет будете их наблюдать, это не скажет ни о чем. Среднее по людям != среднее по времени для конкретного человека.
Хорошо, если Бокерия нашел для себя сугубо индивидуальный рецепт. Другой человек должен искать свой сугубо индивидуальный рецепт. И так почти во всем.