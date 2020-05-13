Михаил Мурашко призвал реформировать систему ОМС

Систему обязательного медицинского страхования необходимо менять, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что речь об оптимизации системы не идет.

Систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России надо менять. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

«То что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит», - сообщил глава Минздрава.

Он уточнил, что речь не идет об оптимизации.

При этом министр добавил, что благодаря полисам ОМС удалось «избежать провала»: «Наличие у каждого страхового полиса позволило избежать того провала, когда пациенты некоторых зарубежных стран не обращались, потому что или нет полиса или нужно соплатеж осуществить».

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