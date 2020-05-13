Михаил Мурашко призвал реформировать систему ОМС

Михаил Мурашко призвал реформировать систему ОМС13:49, 13.05.2020 / Верcия для печати / 5 комментариев
Систему обязательного медицинского страхования необходимо менять, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что речь об оптимизации системы не идет.
Систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России надо менять. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
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«То что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит», - сообщил глава Минздрава.
Он уточнил, что речь не идет об оптимизации.
При этом министр добавил, что благодаря полисам ОМС удалось «избежать провала»: «Наличие у каждого страхового полиса позволило избежать того провала, когда пациенты некоторых зарубежных стран не обращались, потому что или нет полиса или нужно соплатеж осуществить».
© Доктор Питер
5 комментариев Оставить комментарий
Теперь понятно, к чему была смена правительства, к чему был Мишустин и к чему была мировая корона-эйфория. Человек должен стать цифрой!
Сколько не реформируй запорожец- мерседесом не станет. А польза от цифровизации всех систем малолитражки сомнительна. Что тосол капает знает тот, кто смотрит, а не Буратино с цифрой. Проблема не в ОМС, а в тотальной лжи.
Очень многие искренне верят в «магическую целительную силу» реестров, регистров, онлайн сервисов и учётов. Но большинство даже не задумывается, что затраты на получение и обработку информации не должны превышать ценность самой информации…
В России к слову "цифровая" синонимом является слово "виртуальная" - что медицина, что экономика.
Пока не прекратится это "общак" с выплатами в ФОМС и полной бесконтрольностью в использовании денег ФОМС поликлиниками ничего не изменится. Весь мировой опыт говорит, что эффективно средства могут расходоваться только персонифицироапнно, когда каждый человек может видеть и контролировать состояние своего счета, а также расходовать средства со своего Лицевого Счета по собственному усмотрению. Например, на зубопротезирование в частных клиниках или иные платные медицинские услуги. Я с интересом узнал, что не будучи много лет в поликлинике сдал массу анализов и прошел кучу профилактических обследований. Обычное воровство, поощряемое государством. Последний кризис с COVID показал полную беспомощность имеющейся государственной медицины, которая давно превратилась в "черную дыру" по отмывке бюджетных денег.