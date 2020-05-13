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Михаил Мурашко призвал реформировать систему ОМС

13:49, 13.05.2020 / Верcия для печати / 5 комментариев

Систему обязательного медицинского страхования необходимо менять, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он уточнил, что речь об оптимизации системы не идет.

Михаил Мурашко призвал реформировать систему ОМС

Систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России надо менять. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

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«То что система ОМС должна трансформироваться, однозначно. Во-первых, информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть систему расчетов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит», - сообщил глава Минздрава.

Он уточнил, что речь не идет об оптимизации.

При этом министр добавил, что благодаря полисам ОМС удалось «избежать провала»: «Наличие у каждого страхового полиса позволило избежать того провала, когда пациенты некоторых зарубежных стран не обращались, потому что или нет полиса или нужно соплатеж осуществить».

© Доктор Питер

Рубрики: Медицинская власть, Общество

5 комментариев Оставить комментарий

Теперь понятно, к чему была смена правительства, к чему был Мишустин и к чему была мировая корона-эйфория. Человек должен стать цифрой!

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Сколько не реформируй запорожец- мерседесом не станет. А польза от цифровизации всех систем малолитражки сомнительна. Что тосол капает знает тот, кто смотрит, а не Буратино с цифрой. Проблема не в ОМС, а в тотальной лжи.

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Очень многие искренне верят в «магическую целительную силу» реестров, регистров, онлайн сервисов и учётов. Но большинство даже не задумывается, что затраты на получение и обработку информации не должны превышать ценность самой информации…

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В России к слову "цифровая" синонимом является слово "виртуальная" - что медицина, что экономика.

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Пока не прекратится это "общак" с выплатами в ФОМС и полной бесконтрольностью в использовании денег ФОМС поликлиниками ничего не изменится. Весь мировой опыт говорит, что эффективно средства могут расходоваться только персонифицироапнно, когда каждый человек может видеть и контролировать состояние своего счета, а также расходовать средства со своего Лицевого Счета по собственному усмотрению. Например, на зубопротезирование в частных клиниках или иные платные медицинские услуги. Я с интересом узнал, что не будучи много лет в поликлинике сдал массу анализов и прошел кучу профилактических обследований. Обычное воровство, поощряемое государством. Последний кризис с COVID показал полную беспомощность имеющейся государственной медицины, которая давно превратилась в "черную дыру" по отмывке бюджетных денег.

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